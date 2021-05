Robert Pattinson, Lily Collins y Ewan McGregor se unen a favor de la India

Los reconocidos actores Robert Pattinson, Lily Collins y Ewan McGregor se unieron para una buena causa: ayudar a los más vulnerables de la India durante la pandemia a causa del coronavirus.

Este viernes 7 de mayo, GO Campaign, una organización dedicada a mejorar la vida de los huérfanos y niños vulnerables en todo el mundo, anunció que las celebridades mencionadas están recaudando fondos para ayudar directamente a las personas del país asiático por la crisis sanitaria.

Hasta donde se sabe, el proyecto llamado Covid Relief Fund brindará asistencia mediante el suministro de equipo de protección, oxímetros, alimentos para las familias necesitadas, controles de salud, educación en el hogar para los niños, con el fin de que puedan continuar su educación, y acceso a las vacunas. La organización se esfuerza por recaudar $ 250.000 en dos semanas.

“Tenemos la suerte de poder eliminar la burocracia que a menudo se asocia con muchas organizaciones de ayuda y brindar un alivio rápido e inmediato a las familias de la India que temen por sus vidas. Cuanto más criemos, más niños, mujeres y familias podremos proteger”, dijo el fundador y director ejecutivo de GO Campaign, Scott Fifer, en un comunicado difundido por el portal ET.

Según CBS News, los hospitales ya no tienen camas UCI y no están atendiendo a las personas con síntomas de coronavirus. Más de 200.000 personas han muerto en la India y se han contabilizado más de 20 000 0000 de contagios.

“India se enfrenta a una segunda ola devastadora de COVID-19 y su sistema de salud no tiene suficientes recursos para atender a todos”, comentó Lily Collins.

Por su parte, Ewan McGregor señaló que la India “necesita su ayuda” y agregó que “cualquier donación puede marcar la diferencia y puede ayudar a salvar vidas”.

Finalmente, Robert Pattinson destacó la importancia de organizaciones como GO Campaign.

“Piense en GO como un fondo de inversión realmente significativo: toman su dinero y lo invierten en niños, en una cartera diversa, para obtener los máximos resultados. Y el hilo conductor son esos héroes, su historial comprobado, su compromiso de servir a los niños”, señaló el protagonista de Crepúsculo.

