EEG: Explosión de Iquitos pone a bailar en vivo a chicos reality con “No sé”

Este jueves 29 de abril el set de Esto es guerra se convirtió en una pista de baile. La agrupación peruana Explosión de Iquitos se presentó para promocionar su más reciente éxito musical: “No sé”.

Gian Piero Díaz, Johanna San Miguel y los competidores presentes bailaron al ritmo del pegajoso tema que se volvió viral en TikTok gracias a los influencers La Uchulú y el ‘Ingeniero bailarín’.

Como se aprecia en las imágenes, ‘guerreros’ y ‘combatientes’ se juntaron para replicar la famosa coreografía mientras la orquesta iquiteña entonaba el tema.

Explosión de Iquitos viene presentándose en diversos programas de América TV como En boca de todos y El reventonazo de la Chola, donde participaron de un divertido sketch con los actores cómicos del programa humorístico.

Explosión de Iquitos responde a denuncia de plagio

La agrupación de Iquitos fue denunciada por la cantante Lucero Medina ‘Amazona’, quien aseguró ser la autora del sencillo “No sé”.

Tras esto, Linda Caba, vocalista de Explosión de Iquitos, se pronunció para negar que se hayan apropiado de esta versión.

“Si escuchas el audio de ella, no se parece en nada a Explosión. Bueno, a mí me hicieron escuchar una maqueta y no me gustó, los músicos le dijeron al arreglista Tony que tenía que sonar mejor porque no sonaba nada a Explosión”, dijo en declaraciones a Magaly TV, la firme.

“Se puede apreciar que hay ausencia de bajo, batería y conga. La línea melódica es la misma porque es la canción”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.