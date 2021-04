Thais Casalino descarta mantener una amistad con Yahaira Plasencia

La conductora Thais Casalino explicó la razón de su presencia en la entrevista que brindó la cantante de salsa Yahaira Plasencia a través de una transmisión en vivo por Instagram.

Recordemos que la joven artista protagonizó un escándalo al asistir a una ‘fiesta COVID’ en Cieneguilla, que terminó con la intervención de la Policía Nacional del Perú.

En medio de las críticas que se generó en las redes sociales, la periodista Thais Casalino aclaró que no mantiene una amistad con la salsera y contó que recibió la invitación directa por parte de la jefa de prensa.

“Puedo confirmar y reafirmar que no tengo ninguna amistad con Yahaira, esta es la segunda vez que la entrevisto. Sobre cómo fui convocada, me llamaron a las 5 de la tarde, su jefa de prensa me dijo que existía la posibilidad de salir en vivo a las 7 de la noche y que estaba dispuesta a dar su versión de los hechos”, explicó.

Además, la conductora de Mujeres al mando negó que el equipo de Yahaira Plasencia le haya indicado qué preguntas hacer o no. Afirmó que tuvo libertad para hacer cualquier cuestión sobre el caso.

“Tenía la posibilidad de ir con todas mis preguntas. Hay que ser enfáticos, no es que me dieron algunas preguntas y así sucedió. Me dieron la dirección 20 minutos antes, ingresé con mis preguntas y se desarrolló el Instagram Live”, finalizó la figura de Latina.

