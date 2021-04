Rodrigo González anuncia que denuncia de Karen Schwarz en su contra no procedió

Rodrigo González informó que la denuncia por presunta violencia psicológica que levantó Karen Schwarz en su contra no procedió legalmente. El conductor de televisión dio a conocer esta noticia este jueves 22 de abril durante la transmisión de su programa, Amor y fuego.

Después de comentar sobre la rivalidad entre PRO TV y GV Producciones, ’Peluchín’ confirmó que la demanda fue rechazada y dijo que a partir de ahora volverá a comentar sin temor sobre la conductora de Yo soy.

“Cuando uno tiene la verdad por delante, hace la función de entretenedor, hay personas que no son capaces de soportar la crítica porque creen que uno está aquí para halagarlas y piensan que pueden utilizar cualquier estrategia valiéndose de lo que sea para silenciar”, indicó. “El primer bozal legal que me pusieron se cayó. Yo puedo ya referirme como mi libre opinión me parezca sobre Karen Schwarz. Lo siento”, añadió.

Como se recuerda, Karen Schwarz no fue la única figura pública que denunció a Rodrigo González. Cathy Sáenz y Susana Umbert (gerente de entretenimiento de Latina) también demandaron al presentador de Willax TV por violencia psicológica y violencia contra la mujer.

Poder Judicial dictó medidas de protección a Karen Schwarz

En noviembre del 2020, el noveno juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección a favor de Karen Schwarz. Según el documento legal, Rodrigo González tenía prohibido atentar contra la salud física, emocional o psíquica de la animadora y, además, estaba impedido de mencionar a la misma en sus redes sociales.

Rodrigo González y Karen Schwarz

