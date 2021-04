Yo soy: Gaona revela que pensó en renunciar tras salida de ‘Marilyn Manson’

La última gala de Yo soy, grandes famosos tuvo varias sorpresas. Entre ellas, la renuncia de Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, quien confirmó que abandonó la competencia por motivos familiares.

Tras la inesperada decisión del participante, su compañero de dupla y cantante José Gaona reveló que también quiso renunciar a Yo soy, grandes famosos. Todo ello causó polémica en las redes, pues ‘Marilyn Manson’ y él eran unos de los favoritos para ganar el concurso de Latina.

“Me enteré de su renuncia por temas familiares, recién me acaba de responder en el WhatsApp. Lo he tomado de una manera muy sorpresiva, porque no pensé que iba a pasar esta situación. Estamos a mitad de la competencia, creo que no era dable, pero se entiende que es por motivos familiares”, expresó el cantante.

Reconoció que hubo discrepancias entre ambos. “Hemos tenido algunas diferencias, pero cuando nos bajamos del escenario somos amigos y estamos aptos a solucionar las cosas que pasan arriba”, agregó.

Luego, puso como condición para continuar en Yo soy que el imitador que le designen sea profesional. “Voy a seguir en la competencia si es que me ponen un compañero de buen nivel, así como lo fue Mike”, sostuvo.

Minutos antes de ingresar al escenario de Yo soy, Giovanna Valcárcel le recordó que él también quiso renunciar tras la salida de ‘Marilyn Manson’.

José Gaona afirmó que lo pensó e incluso le comunicó su decisión al equipo de producción, pero este lo convenció para que continúe junto Mariano Gardella, imitador de Jon Bon Jovi.

