Samahara Lobatón revela el estado de salud de Melissa Klug por COVID-19

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se pronunció sobre el estado de salud de la empresaria, quien dio positivo a la COVID-19. Ella se presentó junto a su padre, el exfutbolista Abel Lobatón, en el programa En boca de todos.

La joven influencer contó que el resultado del tratamiento que recibe Melissa Klug ha sido exitoso, por lo que en los próximos días le darán de alta.

“Mi mamá ya está mucho mejor, está recuperándose. Ya se va para las dos semanas (de tratamiento). Todos en la casa están bien. Se aisló desde un comienzo, desde acá le mando un beso y un abrazo porque ella es fuerte y está a punto de terminar los 15 días”, expresó Samahara Lobatón.

Por su parte, Abel Lobatón aseguró que conversó con Melissa Klug por llamada telefónica. Ella le dijo que espera volver a visitar el programa de América TV.

Melissa Klug fue quien confirmó que había contraído el coronavirus y está aislada en su casa para no contagiar a sus familiares.

“Me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios”, expresó para un medio local.

