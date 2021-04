Efraín Aguilar recordará la época dorada del teatro en Noche de patas

Este viernes 16 de abril Efraín Aguilar será uno de los invitados especiales en Noche de patas, junto a Bettina Oneto, quienes recordarán los mejores años del teatro nacional al estilo de las plumas y las lentejuelas.

Mediante las redes sociales del espacio de Latina se anunció la visita de ambas figuras y se mostrá un adelanto de lo que será esa edición.

“<mark class="hl_yellow">¡Alistamos los brillos y las plumas para recordar una época dorada!</mark> <a href="https://larepublica.pe/tag/bettina-oneto/" target=_blank>Bettina Oneto</a> junto a Efraín Aguilar en una verdadera noche de <b>café teatro</b>. Un programa lleno de baile, música y humor. ¡Nos vemos este viernes a las 11 p. m. por Latina”, se lee en la publicación de la promoción del programa.

En febrero, el reconocido productor fue dado de alta tras batallar contra la COVID-19 en la Villa Panamericana.

“Estoy totalmente rehabilitado y espero que Dios me ayude a seguir trabajando a producir, y dedicarme a lo que me he dedicado últimamente, que es la política. Lo otro veremos después... Me siento muy bien de salud. Voy a seguir todas las conductas que me ha indicado el médico, es lo responsable. Para mí mi trabajo es lo primero y seguiré trabajando. Somos guerreros”, expresó el director de teatro para el programa América hoy.

Por esos días, Efraín Aguilar preocupó a todos sus seguidores por su delicado estado de salud, ya que es parte de la población vulnerable y se temía que su situación pudiera haberse complicado.

