Adolfo Aguilar sobre Yo soy: “Es el síndrome Trampolín a la fama”

Adolfo Aguilar regresó por la puerta grande a la conducción de Yo soy, tras varios años de ausencia en el espacio de Latina. El actor se mostró muy contento de volver a pisar su ‘casa’.

“Me siento maravilloso. Han sido, en realidad, dos años o un poco más. Sentía que me hacía falta volver, no solamente a Yo soy, que es un programa tan generoso y lindo, sino que, además, a Latina porque me recibió con tanto cariño, buena vibra y amor”, comentó a La República.

- ¿Qué opinión tienes de los nuevos jurados?

A Mauri (Stern) lo conozco desde hace muchos años de Miami. Es un amigo de hace mucho tiempo y tengo una buena relación con él. Además, es muy divertido, excelente conversador, inteligente, sabe de su trabajo. Es una persona que admiro de toda la vida. Yo hubiera dado lo que sea por ser un magneto (risas).

Y luego está Ángel López, su música, su voz y estilo han marcado una época, sobre todo en mi generación, que hemos llorado, cantado con sus canciones. Él sabe mucho de música, es un gran músico, tiene una gran voz. Creería que es un gran jale para Yo soy, es muy interesante tenerlo.

- ¿Y extrañas a Ricardo Morán?

¿Si se le extraña? Siempre se les extraña a los compañeros. Pero, en realidad… Lo vuelvo a decir: Yo soy conmigo o sin mí. Quienes estén o no, funciona igual.

- ¿Por qué crees que Yo soy sigue funcionando?

Yo creo que es por el talento. Es el síndrome Trampolín a la fama . Trampolín a la fama duró 30 años y era básicamente un poco de broma e ironía junto con extremo talento. Es bonito ver a un Juan Gabriel (imitador) porque ya no podemos escuchar al original.

- ¿Qué pasó realmente con Katia Palma y el fuerte intercambio de palabras?

No fue parte del show, no fue preparado, fue un intercambio real de las ideas que cada uno tenía, pero eso no mella de ninguna manera el cariño, amor y respeto. Trabajamos juntos hace más de siete años. No pasada nada, todo bien.

- Hace poco comentaste que sufriste de depresión a causa de la pandemia...

Lo que pasa que este tema de subida o bajada de químicos, hay que tratar de mantener el tratamiento por un largo tiempo para estar estable. En este momento no estoy llevando tratamiento. Estoy bien estable, tranquilo. Efectivamente, me afectó mucho por la pandemia de una manera insospechada, la incertidumbre y pensar en el futuro me estaba haciendo mucho daño. Se trabajó muchísimo con mi coach y un psiquíatra, con quien converso. Y a nadie le debería dar vergüenza decir que buscamos ayuda. No tengamos miedo de aceptar una condición porque no tiene nada de malo.

Proyectos en cine y trabas por la pandemia

- ¿Para cuándo tienes pensado estrenar las películas No me digas solterona 2 y Mundo gordo?

Me encantaría darte fecha. Al principio del 2020, nuestro estreno para No me digas solterona 2 era en abril, pero en la quincena de marzo llegó la pandemia con furia y cerraron los cines. Mundo gordo estaba programado para agosto de ese mismo año. Tenemos las dos películas listas, pero no tenemos fórum para abrir o para ponerla en los cines. Lo que pasa es que la gente no entiende hasta ahora que el entretenimiento es importante y que hay miles de personas que dependen de la exposición de una película. Siento que el Gobierno no está tomando en cuenta ese detalle, creen que es lo último que debería de reactivarse.

- ¿Crees que el Gobierno se ha inclinado más por otros sectores que por el cine?

No es tanto de sectores, pienso que es un tema de pensar qué es necesario y no puedo creer que no vean que el entretenimiento es importante, que hace que la gente esté sana de acá (cabeza), que se distraiga. Podría ir al cine a distraerme en lugar de estar pensando en qué iba a pasarme si no se acaba la pandemia. Me preocupa un poco que no se esté tomando en cuenta el teatro y cine porque televisión hay, es mi humilde opinión. No he hecho ningún estudio y no sé si tenga la razón.

Adolfo Aguilar con miras a la internacionalización

“Tengo un par de ofertas para actuar en televisión, no es para acá, sino afuera. Hay que avaluarlo con cuidado, yo ya no me voy a volver loco por hacer todo. Ahora ha llegado el momento de discernir, elegir y poner en balance qué es lo más importante”, señaló.

- ¿En qué otros proyectos estás involucrado?

Estoy escribiendo mi unipersonal, está bien bonito, muy divertido y tiene esta sensación de montaña rusa. Luego tengo proyectos Big Bang Films para dirigir La peor de mis bodas 3, vamos a ver qué pasa. Además, estoy terminando de escribir una película, una comedia romántica y me gustaría protagonizarla.

