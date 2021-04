‘La Pantojita’ de Yo soy agradece muestras de apoyo tras contraer COVID-19

Lita Pezo, conocida como ‘La Pantojita’ de Yo soy, agradeció las muestras de apoyo que recibió luego de darse a conocer que contrajo la COVID-19.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la joven cantante aseguró que su salud se encuentra estable, por lo que se mantiene tranquila con la compañía de su familia.

Recibió su cumpleaños con varios regalos por parte de quienes se preocuparon y le desearon su pronta recuperación. “Dios, (...) en mi cumpleaños, cada vez me haces sentir querida por tanta gente y de eso viviré siempre agradecida. Se han tomado el tiempo de saludarme, he recibido cada mensaje y esos detalles tan maravillosos. Gracias por todos los presentes que me hicieron llegar”, expresó la imitadora de Isabel Pantoja.

Contó que gracias a las donaciones, su familia pudo pagar el tratamiento contra el coronavirus. “Estoy tranquila y estable de salud, gracias al aliento y a sus oraciones que me dieron a través de las redes sociales. Además, por el apoyo económico recibido, que también fue muy importante para suplir los gastos medicinales y el tratamiento. Dios multiplique todos los buenos deseos que han tenido conmigo”, agregó.

La Pantojita yo soy

“A mis familiares, amigos, seguidores, fans, a mis colegas del arte y a todos los medios de comunicación que estuvieron pendiente de mi salud. Mil gracias”, finaliza el mensaje de exparticipante de Yo soy.

Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel, fue quien pidió ayuda económica para Lita Pezo, ‘La Pantojita’, y Jhampier Pinedo, imitador del dúo Pimpinela. Ambos artistas se alejaron de los escenarios al ser afectados por la COVID-19.

