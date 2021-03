Jean Paul Strauss se recupera de la COVID-19: “Sentí que no lo lograría”

El cantautor Jean Paul Strauss se recuperó de la COVID-19. A través de su cuenta de Facebook, el artista peruano reveló detalles sobre su lucha contra la enfermedad, que lo mantuvo alejado del escenario de Yo soy, grandes famosos.

Contó que el coronavirus le afectó gravemente y lo hizo pasar por momentos de preocupación. Sin embargo, su refugio en Dios y el apoyo de su familia, lo ayudaron a salir airoso en la recuperación, aseguró.

“Estos días han sido muy duros, el COVID-19 me golpeó fuerte, hubieron muchos momentos de incertidumbre en los que sentí que no lo lograría, pensaba mucho en mis seres amados, en la tristeza de dejarlos, pero al mismo tiempo me entregaba confiado a Dios”, inició.

El intérprete de “De todas las nostalgias” agradeció a su esposa Claudia Aguirre, a sus hijos, a sus amigos cercanos y fans que estuvieron pendientes de él. “Gracias a todos por cada mensaje recibido por acá y por otros espacios, aunque no tenia la fuerza para responderlos los leía todos y cada uno me llenó de amor el corazón”, mencionó.

Aclaró que logró superar la parte más difícil. “La lucha continúa, pero lo peor ya pasó y lo que viene es el inicio de una nueva historia, una en la que seguiré llevando el mensaje de amor de nuestro Padre”, finalizó.

Jean Paul Strauss

El pasado sábado 20 de marzo, Yo soy, grandes famosos comunicó que la ausencia del artista Jean Paul Strauss y el imitador de Marcello Motta, quien también dio positivo al COVID-19, porque ambos habían presentado algunos síntomas y se debía prevenir contagios en el programa.

Horas después, el propio cantautor confirmó que había contraído el coronavirus.

