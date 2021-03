Yo Soy: ‘Marilyn Manson’ revela que sufrió depresión al estar lejos de su hija

El imitador de Marilyn Manson se ha convertido en uno de los favoritos de Yo soy; sin embargo, pocos conocen al hombre detrás del artista. Este domingo 28 de marzo, Reporte semanal emitió un especial en el que Mike Bravo contó diversos pasajes de su vida, entre ellos, la depresión con la que luchó cuando no podía estar con su hija por diferencias con la madre de ella.

“Sí (estuve separado de ella), estos años la he visto esporádicamente, pero lo bueno es que ya estamos juntos... Hay situaciones que no se pueden manejar, pero este programa me ha permitido arreglar esas diferencias”, comentó.

El ganador de Yo soy, grandes batallas reveló que el no compartir tiempo con su pequeña lo afectó mucho emocionalmente, por lo que debió ser atendido por un especialista. “He llegado a pesar 48 kilos por la depresión, pero eso me ha hecho la persona que soy ahora... (Necesite ayuda) Psiquiátrica”, detalló.

‘Marilyn Manson‘, quien junto a Gaona cautivó con “Rock and roll” en Yo soy, grandes famosos, se mostró orgulloso de haber vencido la batalla contra la depresión y dejó un motivador mensaje para quienes afrontan una situación similar. “La decisión está en uno, en salir adelante por uno mismo. Puedes tener el mejor psicólogo del mundo, pero si no pones de tu parte, no vas a salir adelante”, señaló en Reporte semanal.

Finalmente, Mike Bravo recalcó que la gran motivación que tiene para continuar luchando en la vida es su hija. “Cuando ya todo parece estar perdido, recibir una llamada o un mensaje de ella es como recibir una inyección de adrenalina, de ganas de vivir. Ella es todo”, expresó, con una gran sonrisa en el rostro.

¿Cómo encontrar ayuda gratuita contra la depresión?

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.