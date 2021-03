Yo soy: imitador de Maluma convence al jurado con “Hawái” y “Felices los 4”

El casting del programa Yo soy continúa en la búsqueda de nuevos talentos. Esta vez, el reality de imitación recibió al reguetonero ‘Maluma’, quien logró convencer a la mayoría de jurados con su interpretación de los temas “Hawái” y “Felices los 4″.

Tras cantar el primer hit, el postulante dejó en duda a la mesa de jurados, por lo que recibió algunas indicaciones para una segunda oportunidad. “El color está cerca, el tiempo está cruzado, no estamos cantando en el tiempo y tú cantas más melódico, entonces estás alargando más las frases y eso está haciendo que no llegues en el tiempo. El artista que imitas es más staccato, quiere decir que corta las palabras”, explicó Maricarmen Marín.

“Eso lo va arreglar en dos segundos si se da cuenta”, añadió Mauri Stern antes de dar el pase a la segunda canción del participante. “Tranquilo, ten cuidado con el tiempo, mantén esa actitud de galán que tiene Maluma, de chico malo, con onda, y da lo mejor de ti, porque hay algo en ti”, continuó el exintegrante de Magneto.

El imitador de Maluma eligió el hit “Felices los 4″ y, tras interpretar un extracto con ayuda de las marcaciones de la cantante de cumbia, recibió el veredicto final. “Esta última parte, más melódica, hicimos ahí corto circuito; no estuvo bien. Cuando te voy marcando el tiempo y vas viéndolo, como que mejoró de lo anterior, pero no lo tienes claro todavía, no lo tienes en ti”, precisó la conductora de Mujeres al mando. “Si tú te comprometes, yo digo que sí”, agregó.

“Yo aluciné que era un concierto de Maluma a las tres de la mañana y estaba muy cansado. (...) Creo que si te concentras y le metes punche la haces. Por mí, sí”, dijo por su parte el jurado invitado Óscar López Arias. Pese a que Mauri Stern emitió un “no”, ‘Maluma’ pasó a la siguiente etapa del casting con la mayoría de votos a su favor.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.