Alejandra Baigorria deja alentador mensaje a fans sobre su desempeño en EEG

Alejandra Baigorria, quien forma parte del elenco de Esto es guerra en esta temporada, recurrió a sus redes sociales para responder los comentarios de sus seguidores sobre su desempeño en el reality.

La joven empresaria, considerada una de las mejores competidoras del programa, compartió un mensaje en sus historias de Instagram para realizar una aclaración.

Como se sabe, últimamente su desempeño en el espacio de América TV fue muy bajo. Incluso fue llevada a sentencia por no cumplir con el reto de altura. Recientemente fue derrotada por Ducelia Echevarría en uno de los circuitos.

En ese sentido, reconoció ante sus fans que no pasa por un buen momento, pero prometió que se esforzará para poder recuperar su rendimiento físico.

“Tranquilos chicos. Esto es un proceso que me hará más fuerte. Si bien si estoy desgastada y lesionada, yo me conozco y, al igual que la temporada pasada, los últimos meses fueron mis mejores meses. ¡Eso me hizo más fuerte y así gané!”, escribió Alejandra Baigorria.

“¡No me desespero ni se desesperen que es solo tiempo! Me tocó repetir, me toca desgastarme, pero… ¡Eso me hace más fuerte! ¡Es cuestión de tiempo!”, dijo la competidora.

Alejandra Baigorria descarta separación con Said Palao

En una de las ediciones del programa, Alejandra Baigorria habló de los rumores de separación con Said Palao. Ella negó ruptura con su pareja y remarcó que las redes no pueden dar la veracidad de las cosas.

“Habíamos estado casi un mes quedándonos juntos y Ale tenía que hacer cosas en su casa y se tomó un fin de semana, que lo veo de lo más normal. No es necesario que estemos pegados 24/7. La gente lo asoció como que estábamos mal y nada que ver”, explicó Said Palao tras la pronunciación de la empresaria.

