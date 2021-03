Yo soy: Giovanna Valcárcel sorprende al mostrar que programa no es grabado

Yo soy, grandes batallas, grandes famosos se transmitió en vivo a través de la señal de Latina, así lo confirmó la conductora Giovanna Valcárcel desde el backstage del programa.

A través de la cuenta oficial de Facebook del canal, la presentadora de Mujeres al mando sorprendió al aparecer en el escenario del concurso de imitación. Envió saludos a decenas de usuarios que estaban conectados al enlace y hasta invitó al público a votar por su dupla favorita de esta noche.

“Esto es en vivo, no es grabado. Si no me creen, manden sus saludos... Ya son más de 2.000 conectados, ya falta poco para empezar”, expresó la conductora.

Luego, hizo un recorrido por la zona donde se encontraban algunos conocidos imitadores como ‘Mon Laferte’, ‘José José', ‘Dyango’, ‘Marcelo Motta’, entre otros. Además, anunció que un nuevo conductor regresaba al programa después de varios años.

Recordemos que todas las anteriores ediciones e incluso la final de Yo soy, grandes batallas fueron grabadas. Esto causó la indignación y confusión de muchos televidentes, quienes acusaron al show de haber incurrido en fraude.

Sin embargo, luego los miembros del jurado, Maricarmen Marín y Tony Succar, aclararon que las votaciones para elegir al ganador fueron limpias, pues grabaron dos finales alternativos.

