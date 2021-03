‘José José’ se quiebra al recordar sus inicios en Yo soy: “No tenía trabajo”

La gran final de Yo soy, grandes batallas estuvo plagada de momentos muy emotivos. Uno de ellos fue protagonizado por el imitador de José José, quien se quebró al recordar cómo inició en el programa.

Maricarmen Marín halagó al participante luego de su enfrentamiento contra ‘Adele’, lo que hizo que el imitador se emocione al notar toda la experiencia que ha adquirido en la competencia de Latina.

“Tenemos aquí a los mejores, los mejores cantantes, profesionales. Es increíble ver y recordar cómo llegó cada uno, con su mochila de sueños y de no saber si lo iban a lograr. Lo único que han hecho en cada una de las galas es entregarnos toda su pasión, sus sueños, sus inseguridades”, dijo la cumbiambera.

Las palabras de la jueza conmovieron al intérprete del ‘Príncipe de la canción’, quien derramó lágrimas al rememorar que no tenía empleo al ingresar por primera vez a Yo soy y que esa era su única esperanza de progresar.

“Sí recuerdo cómo llegué acá. Como tú dices, con una mochila en el hombro. Por circunstancias de la vida ya no tenía trabajo. Vine de Ferreñafe con una mochila de sueños, con amigos que sí me apoyaron y vine a Yo soy. No me cansaré de agradecer, porque esta plataforma me permitió recibir el cariño de la gente”, dijo Carlos Burga.

El imitador de José José también recalcó que pudo cumplir algunos de sus más grandes anhelos gracias a su participación en el show de Latina: conocer al artista original.

“Me permitió un día poder comunicarme con el príncipe verdadero, eso me regaló Yo soy. No solamente mis sueños, también los sueños de mi familia. Los sueños de Ferreñafe, donde se llenó la plaza de armas y pude mostrar mi trofeo. Soy feliz y pase lo que pase aquí sigo siendo feliz. Gracias, Yo soy”.

