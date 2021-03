Yo soy: ‘Marcello Motta’ confiesa que vendió sus instrumentos por pandemia

Junior Rosillo, quien caracteriza al rockero peruano Marcello Motta, se convirtió en el primer clasificado a la semifinal de Yo soy, grandes batallas tras vencer a ‘Nicky Jam’. Sin embargo, el consagrado no logró impresionar al jurado.

Tras su presentación, Tony Succar encontró varias desafinaciones del artista con la canción “Fin del tiempo” y le preguntó por qué no había acatado su sugerencia de tocar en vivo con sus instrumentos.

“Te tengo que decir que en esta canción me bajaste mucho, escuché bastantes desafinaciones y el timbre tímido, me faltó más interpretación de ti. También estaba esperando cuándo ibas a tocar la guitarra, yo te pedí y no sé si quieras contar por qué no estás tocando”, comentó el percusionista.

‘Marcello Motta’ confesó que no pudo acceder al pedido de Tony Succar porque vendió todos sus instrumentos por la falta de trabajo a causa la pandemia.

“He querido tocar en esta gala, solo que se me complica un poco en encontrar los equipos y esas cosas por la pandemia. Yo me ganaba la vida de la música, y entonces tuve que vender mis instrumentos y equipos. Para mí sería un placer tocar en vivo” explicó el imitador del cantante peruano.

Ante esto, Tony Succar lamentó la situación de ‘Marcello Motta’ y de muchos artistas que se enfrentan a una crisis económica.

“Lo siento mucho y me duele escuchar eso de ti y para todos los músicos pasando este momento tan difícil. Eso me rompe el corazón, que tengas que vender. Vendrá la oportunidad donde yo te pueda escuchar en vivo, porque lo haces tan bien (…) Algo te pasó hoy, medio psicológico puede ser. Ya estás en la semifinal, tienes que estar preparado para esto”, indicó el jurado de Yo soy, grandes batallas.

En tanto, Mauri Stern destacó que ‘Marcello Motta’ haya aparecido sobre el escenario sin banda. No obstante, le aconsejó que en este tipo de presentación se concentre más para llamar la atención del jurado.

“Es un buen reto ponerte solo con tu guitarra, sin banda y sin un tema movido, pero tienes que asumir la responsabilidad con más garra, que te creamos”, comentó el productor mexicano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.