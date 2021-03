Yo soy: Mauri Stern queda sorprendido por presentación de ‘Bon Jovi’

Mariano Gardella, imitador de Jon Bon Jovi, regresó a Yo soy para conseguir una silla en los consagrados. El participante sorprendió a los miembros del jurado, integrado por Maricarmen Marín, Mauri Stern y Tony Succar.

Decidió enfrentar al grupo de salsa Los 4 de Cuba con el exitoso tema “You give love a bad name”. Mientras que ellos pusieron a bailar a todos con la canción “Tú de qué vas”.

Sin embargo, quien se llevó los elogios por parte del jurado fue Mariano Gardella, ‘Bon Jovi’. El productor mexicano Mauri Stern quedó sorprendido al ver la presentación del imitador del rockero.

“Bon Jovi, qué bien con energía. Nos sorprendiste. Te sentí un pelín más nasal, pero el color está bueno. Entraste a ganar como un rock star”, expresó el ex integrante de Magneto.

Por su parte, Tony Succar aseguró que le impresionó su performance y le pidió que interprete temas de Bon Jovi que exigen un mayor esfuerzo vocal.

“Que le subas un poco más la intensidad, eso te lo voy a pedir. Me gustaría escuchar canciones un poco más agudas. Si la cantas y la haces, te creo. Estoy emocionado por seguir escuchando, felicidades. Esta noche me has impresionado”, señaló el músico peruano y ganador del Grammy Latino.

El voto del jurado fue unánime por ‘Bon Jovi’, quien ingresó a Yo soy, grandes batallas, donde se encuentran compitiendo ‘Sandro’, ‘José José', ‘Marcello Motta’ y ‘Adele’.

