Carlos Burga ‘José José’ se pronuncia sobre supuesto favoritismo en Yo soy

Hace unos días, César Osorio, imitador de Axl Rose, acusó a la producción de Yo soy de tener favoritismo por Carlos Burga, cantante que encarna a José José. A raíz de estos comentarios, diversos usuarios empezaron a criticar duramente a Burga en redes sociales; sin embargo, él prefirió guardar silencio, hasta este 2 de marzo.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista que interpreta al ’Príncipe de la canción’ manifestó su indignación por los insultos y humillaciones que ha tenido que soportar en los últimos días.

“Esta semana ha sido complicada para mi familia y para mí por tener que soportar muchos insultos y faltas de respeto a raíz de mi participación en Yo soy, grandes batallas”, expresó. “Lo único que hago es pararme ahí, cantar y hacer que el público disfrute y el jurado me califique; nadie me ha regalado nada, solo Dios me regaló un talento”, añadió.

El imitador de José José, quien fue respaldado por Mauri Stern, también respondió a la interrogante de por qué decidió regresar a Yo soy pese a haber sido ganador en dos oportunidades. “Porque tengo sueños, como todos, porque la vida continúa, porque tengo una familia detrás mío que tiene que comer y (los imitadores) tenemos esa plataforma de Yo soy para trabajar y sacarla adelante”, detalló.

Carlos Burga, imitador de José José en Yo soy

A través de este video, Burga aclaró además que no tiene familiares que trabajen en Latina, tal como se había especulado. “Ni en el canal, ni en la producción tengo familiares, no me he visto favorecido deslealmente de ninguna manera, he tratado de dar lo mejor siempre. La vida, el camino y los sueños que me he forjado son míos y de nadie más”, aseveró.

Finalmente, Carlos Burga, quien aseguró que trata de imitar a José José en Yo soy lo mejor que puede, brindó un consejo para sus más de 63.000 seguidores en Instagram. “Busquen sus sueños, luchen por ellos, no pierdan el tiempo mirando la vida del resto, traten de ser mejor cada día, respeten al prójimo y siéntanse orgullosos de cada paso que dan”, sentenció.

