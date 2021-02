Yo soy: ¿por qué Sandro Matos, imitador de José José, no vuelve al programa?

Yo soy se ha caracterizado por concentrar algunos de los mayores talentos de la imitación. Semana a semana, decenas de cantantes llegan a la competencia para demostrar su habilidad en la interpretación.

Sin embargo, hay un imitador muy esperado por los televidentes e, incluso, por el elenco del programa de Latina. Sandro Matos es uno de los concursantes que, al igual que Carlos Burga, se hizo famoso al encarnar a José José.

En diversas ocasiones, el conductor de Grandes batallas y los jurados han invitado al intérprete para que regrese al programa y se enfrente a su colega. Las peticiones públicas fueron respondidas por Matos, quien decidió poner condiciones para pisar nuevamente el escenario.

Desde su última participación en el 2012, el cantante ha declarado en diversos medios su negativa para volver a participar en Yo soy y llegó al punto de declararse ‘vetado’ del espacio.

Imitador de José José asegura que Yo soy lo vetó años atrás

Sandro Matos dio una entrevista a RPP en el 2012 y expuso un incidente que tuvo con la producción del canal. Según comentó, ellos impidieron que cantara en un evento al que fue invitado debido a que no aceptó firmar el contrato para regresar a una nueva edición de Yo soy.

El hecho ocurrió durante la fiesta de aniversario de Latina, donde estuvieron los imitadores de la entonces actual temporada del programa. No obstante, ‘José José' denunció malos tratos por parte del equipo.

“Estoy vetado de Yo soy y de Frecuencia Latina desde finales del 2012 a raíz de esta declaración que hice. Me pidieron que rectificara esta denuncia pública, obligándome a dar otra versión y no acepté. Me dijeron que, si no me rectificaba, nunca más tendría vitrina y mi nombre lo desaparecieron del medio”, escribió el intérprete en su cuenta de YouTube.

Sandro Matos se mostró en desacuerdo con clausulas del contrato

Poco después del estreno del programa, dos de sus participantes acusaron a la producción de Yo soy de abusar de sus estrellas. César Osorio y Sandro Matos, ‘Axl Rose’ y ‘José José', respectivamente, expresaron su incomodidad por ciertos términos que condicionaban su participación en la competencia.

Osorio se mostró en desacuerdo con la falta de remuneración: “No me parece que (una remuneración) sea una falta de respeto, no me parece que sea algo con lo que alguien pueda venir y decirnos que estamos ‘pisando nubes’. ¿De qué me sirve que me den pantalla si no puedo trabajar con el personaje? (...). No tengo beneficio, el beneficio es para ellos”.

Por su parte, Matos alegó: “Es por el contrato que no te permite utilizar el nombre del artista que imitamos. El segundo y tercer motivo son muy delicados. No voy a ser cómplice de algo que nunca me gustó”.

