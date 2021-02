Tony Succar anuncia que pronto dejará el país: “Gracias por todo, Perú”

Hace poco tiempo, Tony Succar llegó al país para formar parte del nuevo jurado de Yo soy, grandes batallas, sin embargo, como la temporada ya está por llegar a su fin, el productor musical anunció que pronto dejará el Perú.

El también percusionista mostró, a través de sus redes sociales, cómo se ve su habitación ahora que se encuentra alistando maletas para regresar a Estados Unidos.

Asimismo, agradeció a todos sus fans por el cariño que le brindaron durante su estadía.

“Gracias por todo, Perú. Te voy a extrañar demasiado esta vez. Esta ha sido la estadía más larga que he tenido en mi país. Fue muy especial y lo recordaré para siempre. Todo el amor de ustedes ha sido demasiado. Muchas gracias”, sostuvo en su cuenta oficial de Instagram.

“Lomo saltado… no te preocupes que todavía me quedan algunos días para comer mínimo 6 más, y no será un adiós, sino un “hasta luego””, agregó el dos veces ganador del Grammy Latino, en referencia a su comida favorita.

Además, Tony Succar compartió con sus seguidores todas las cosas que habían en la suite de su hotel, y el proceso que estaba siguiendo para poder guardar todo en su equipaje.

“¡Desde ya necesito empacar porque es como una mudanza! Llegó el momento de la verdad, tengo (que) guardar todo, bueno, todavía no pero sí. Ay, dios mío, ¿Qué es todo esto? ¿Qué haremos? Y hay más todavía, poco a poco”, señaló.

