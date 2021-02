Yo soy: ‘Yola Polastry’ se quiebra al cantar “40 grados” a Mauri Stern

A Mauri Stern no le convenció la imitación de ‘Yola Polastry’ y le lanzó duros comentarios. El productor mexicano resaltó que no conocía la trayectoria de la animadora infantil, pero recibió un “regalo” por parte de la competidora.

Ante esto, Marisol intentó justificar su actuación y dijo que la artista tuvo diferentes etapas. Sin embargo, el jurado de Yo soy, grandes batallas indicó que le faltó la dulzura y energía.

Tras escuchar el comentario de Mauri Stern, ‘Yola Polastry’ admitió que fue víctima de los nervios, ya que es una fiel admirada de Magneto, agrupación juvenil a la que Stern perteneció.

“La emoción de estar frente a ustedes. Yo he sido fan de Magneto. Imagínate cómo ha estado mi corazón a mil por hora cuando te vi y quería cantar ’40 grados’”, dijo la imitadora, a lo que el mexicano le pidió que le cantara una estrofa del conocido tema.

‘Yola Polastry’ no lo dudó ni un segundo y cantó. No obstante, los nervios le ganaron, su voz se quebró y lloró. “Discúlpenme”, dijo Marisol.

Mauri Stern habló sobre lo difícil que es para un artista imitar a otro y del control que deben tener.

“Lo que siempre les deseo es tener control emocional porque es un reto muy grande porque yo no me atrevería. Te lo digo con cariño, pero gracias por cantarme y no tienes que pedirme perdón. Mejora y regresa”, dijo el jurado de Yo soy, grandes batallas.

Finalmente, ‘Yola Polatry’, quien retó a ‘Marilyn Manson’, no recibió ni un voto a favor y quedó eliminada del reality.

