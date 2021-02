Tony Cam ‘Sandro’ recuerda su enfermedad: Perdí todo, no tenía dónde vivir

Tony Cam, imitador de ‘Sandro‘ en Yo soy, grandes batallas, se presentó como invitado en Mujeres al mando para participar de una secuencia denominada El túnel del tiempo, a través de la que recordó diversos pasajes de su vida, entre ellos, la muerte de su padre, su victoria en la temporada 16 y su lucha contra la necrosis avascular.

El artista confesó que uno de los momentos más complicados llegó cuando le diagnosticaron necrosis avascular de caderas, puesto que se vio obligado a dejar de trabajar y perdió absolutamente todo lo que tenía. Sin embargo, siempre contó con el apoyo incondicional de su familia, la cual lo acompaña hasta el día de hoy.

“La música siempre fue mi mayor consuelo para todo, para mis alegrías y mis tristezas, fue lo que me impulso a seguir adelante. Mi familia nunca me abandonó y nunca dejó que yo abandone mis sueños”, relató ’Sandro’, quien junto a Jean Paul Strauss derrotó a Amy Gutiérrez y Juan Gabriel en Yo soy.

“Cuando a mí me detectan esta enfermedad, lo perdí todo, deje de trabajar dos años, no tenía dónde vivir. Vivíamos en un terreno sin construir de un amigo, él tenía al fondo una casita de un vigilante y ahí vivía yo, con mi hija y con mi esposa”, añadió.

’Sandro’ contó, además, que esta fue una intensa etapa de aprendizaje para él, debido a que revalorizó las pequeñas cosas de la vida. “Empezamos a darle valor a las cosas más insignificantes del mundo, como ver crecer una flor o con mi hija que tuvimos la oportunidad de ver florecer una mariposa y eso para mí fue lo máximo”, comentó.

Yo soy: Mauri Stern elogia a ’Sandro’

Mauri Stern llenó de elogios la actuación de ’Sandro’ en Yo soy, grandes batallas, luego de que el último interpretara el tema “Como te diré” al enfrentarse a ‘Lady Gaga‘.

“Acabamos de demostrar en la vida que menos, es más. De pronto aparece algo tan sencillo, puro, real que cautiva, y me emocionas. He tenido una relación de odio amor con tus fans y eso está muy bien. Me encanta que me demuestres de qué estás hecho. Estás hecho de temple, titanio. Eso fue una belleza”, comentó el exintegrante de Magneto.

