EEG: Yahaira Plasencia evade eliminación tras superar reto de altura

Yahaira Plasencia recibió las felicitaciones de sus compañeros al superar un difícil reto durante la última emisión de Esto es guerra y evitó una posible eliminación.

Este 15 de febrero los integrantes de los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ tuvieron la oportunidad de volver a intentar vencer uno de los desafíos más complicados del reality: la competencia de altura.

El mencionado circuito ha sido la debilidad de algunos de los participantes más experimentados, como Melissa Loza, Gino Assereto y Alejandra Baigorria, quienes han mencionado anteriormente tener terror a las alturas.

Yahaira Plasencia dudó en un primer momento sobre completar el temido reto, pero, tras escuchar el aliento de Yako Eskenazi y Johanna San Miguel, finalmente decidió lanzarse al vacío.

“Vamos, no lo dudes. Tú te tienes que quedar en el programa. No mires abajo, sé que puedes hacerlo”, dijo el capitán de Esto es guerra.

Luego de cumplir la hazaña, la intérprete de “Y le dije no”, aclaró que usualmente no tiene temor a tirarse de aviones y hacer paracaidismo. Sin embargo, resaltó que la sensación es diferente al tener que hacerlo sola.

“Yo soy una mujer de retos, una persona que ha luchado muchísimo y para mí no hay límites. Yo no le tengo miedo a las alturas, pero esto es diferente. Igual quiero dirigirme a mis compañeros, esto lo he hecho por ustedes, por los fans. Sé que no soy tan buena competidora, pero gracias”, señaló Yahaira Plasencia al recibir los aplausos de los conductores.

Luego de escuchar su discurso, la abanderada de los ‘guerreros’ extendió un consejo a la cantante: “Tienes que quitarte eso de que no eres buena competidora. Sácate eso de la cabeza, porque es un obstáculo”.

