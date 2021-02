Yo soy: ‘José José’ sorprende al cantar estrofa de “Callaíta” de Bad Bunny

Carlos Burga, quien caracteriza a José José, dejó en claro que se lleva muy bien con sus demás compañeros de Yo soy, grandes batallas.

La cercanía que mantiene con sus colegas quedó registrada en uno de los momentos que subió a sus historias de Instagram, donde se le vio compartiendo con los imitadores de Bad Bunny y Marilyn Manson.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ‘José José’ se animó a cantar un extracto de la canción “Callaíta” de Bad Bunny.

“Ella no era así, ella no era así, no sé quién la cambió”, se le escuchó interpretar a Carlos Burga, quien a los pocos segundos empezó a reírse, mientras enfocaba a sus otros compañeros, quienes estaba sentados en los sillones consagrados.

Yo soy: ‘José José’ sorprende al cantar “Callaíta” de Bad Bunny. Foto: Carlos Burga/Instagram

En la última edición de Yo soy, grandes batallas, el imitador de José José cumplió 49 años y no tuvo mejor idea que celebrarlo al cantar sobre el escenario. Fue el mismo Carlos Burga, quien pidió ser elegido para salir a batalla.

“Por favor, yo pediría que hoy día me regalen esa satisfacción de salir al escenario a cantar una canción muy hermosa”, dijo el imitador el miércoles 10 de febrero.

Su deseo fue escuchado porque ‘Joaquín Sabina’ se presentó en el programa para retarlo. ‘José José’ apareció sobre el escenario de Yo soy, grandes batallas con el tema “40 y 20” y cautivó a los miembros del jurado, Mauri Stern y Katia Palma, quienes no dudaron en felicitarlo y brindarle algunas recomendaciones para una mejor interpretación.

