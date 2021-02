Mauri Stern elogia show de ‘Sandro’ en Yo soy: “Tan real que cautiva”

Durante la gala del miércoles 10 de febrero de Yo soy, grandes batallas, Mauri Stern elogió la presentación del imitador de ‘Sandro’ tras escucharlo cantar “Cómo te diré”.

Tony Cam protagonizó una de sus batallas más duras al enfrentarse a ‘Lady Gaga’, con quien volverá a competir tras quedar empatados.

Luego de ambas presentaciones, Mauri Stern fue uno de los más emocionados. Sin embargo, el jurado de Yo soy, grandes batallas se inclinó un poco más hacia ‘Sandro’, ya que destacó la simplicidad, fuerza y entrega durante la presentación.

“Acabamos de demostrar en la vida que menos, es más. De pronto aparece algo tan sencillo, puro, real que cautiva, y me emocionas. He tenido una relación de odio amor con tus fans y eso está muy bien. Me encanta que me demuestres de qué estás hecho. Estás hecho de temple, titanio. Eso fue una belleza”, comentó el productor mexicano, quien solo tuvo palabras de elogio para Tony Cam.

En cuanto al show de ‘Lady Gaga’, Mauri Stern señaló que fue impresionante, pero el hacer un mix del Super Bowl la superó.

“Tú sabes que soy transparente con amor. Fue algo impresionante lo que acabas de vivir. Haber hecho una presentación de premios requiere demasiado control y te quedó grande toda esta producción”, indicó.

Por su parte, Tony Succar saludó que ‘Sandro’ escuche los consejos del jurado de Yo soy, grandes batallas y las aplique en cada presentación.

“Me encantó, me marcó y lo noté. Personalmente escuché bajó en afinación, pero fue cautivador”, dijo.

Sobre ‘Lady Gaga’, el percusionista la felicitó por su buen trabajo y la fuerza que le puso para sacar adelante un show de ese calibre.

“Hiciste un gran trabajo. Tengo que aplaudir que hiciste un reto muy grande y eso me deja con ganas de hacer más”, sostuvo.

