Yo soy: jurado sorprende con divertido tiktok bailando “Soy tu sicaria”

El jurado de Yo soy, grandes batallas causó sensación entre sus seguidores al compartir un divertido tiktok. A lo largo de este video, Maricarmen Marín, Tony Succar, Mauri Stern y Katia Palma aparecen haciendo fonomímicas y realizando graciosos movimientos durante los cortes comerciales del concurso de imitación de Latina Televisión.

La primera parte del video muestra a los cuatro miembros del jurado y a Cristian Rivero presentándose ante la cámara con la música de introducción de Los Backyardigans, recordado programa infantil que se transmitía por la señal de Discovery kids Latinoamérica.

“Yo soy Pablo”, dice Mauri Stern; “Soy Tyrone”, señala Tony Succar; “Soy Uniqua”, se presenta Maricarmen Marín; “Soy Tasha”, comenta Rivero.

Luego de esta enternecedora escena, aparece Katia Palma y declara “Y yo”, tras lo cual el tiktok da un giro de 180°, pues empieza a sonar la canción “Soy tu sicaria”.

Inmediatamente, Mauri Stern, Maricarmen Marín y Cristian Rivero se suman a la ’fiesta’ y llevan a cabo hilarantes movimientos al ritmo del popular tema de la argentina Ms. Nina.

Yo soy: Tony Succar y Mauri Stern discuten por Auto-Tune

El pasado 5 de febrero, Tony Succar y Mauri Stern protagonizaron una acalorada discusión en Yo soy al mostrarse a favor y en contra del uso de Auto-Tune en el programa.

“Si este es un concurso donde tiene que imitar y cantar, ¿cómo se te ocurre que vamos a meter Auto-Tune si no están en un estudio? (...). Es lo peor que te he escuchado decir, Tony. Lo siento mucho”, aseveró el exintegrante de Magneto. “Esto no es Yo canto, es Yo soy”, le increpó el ganador del Latin Grammy, quien aseguró que la utilización de la herramienta era esencial para los artistas urbanos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.