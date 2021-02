En la reciente edición de Yo soy, grandes batallas de este 8 de febrero, ‘Salim Vera’ llegó para batallar contra ‘Bad Bunny’ por la silla de consagrado.

El imitador del rockero peruano interpretó el tema “En esta habitación”, mientras que el artista urbano cantó “Mía”, reforzándose con el autotune.

Como se recuerda, Tony Succar y Mauri Stern discutieron por el uso de este modificador de voz en las presentaciones. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con la producción para la aplicación de este complemento.

“Después de largas coordinaciones con Tony Succar, confirmado, ¡mañana habrá autotune en Yo Soy!”, puso el productor mexicano en sus historias de Instagram.

En ese sentido, en este show el imitador de Bad Bunny aprovechó la herramienta para hacerle uso en su tema elegido. Su performance hizo bailar a Katia Palma, Maricarmen Marín y el resto del jurado.

¿Cómo ganó ‘Bad Bunny’ su puesto de consagrado?

A mediados de enero, el joven imitador llegó al programa para retar a ‘Dyango’. El artista urbano ingresó al set con el tema “Ella perrea sola”, mientras que el baladista cantó “Corazón mágico”.

Tras una larga deliberación, los miembros del jurado decidieron que el ‘Conejo malo’ se quede en la silla de consagrado.

“Me he vacilado, me encantó escucharte, no tengo anda que decirte, lo he disfrutado”, dijo Katia Palma, quien se mostró encantada por su presentación.

“Qué bien me caes, mi hermano. (Con) esa onda me conquistaste, pero a la actuación le falta eso en lo que él (Bad Bunny) resalta”, agregó Mauri Stern.

