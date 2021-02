‘Emmanuel’ peruano en Yo soy Chile: “Este personaje me está abriendo muchas puertas”

Harold Gamarra es odontólogo de profesión pero artista por vocación y pasión. A los 7 años jugaba a imitar las voces de José José, Luis Miguel, José Feliciano y otros artistas que solían oír sus padres. “El recuerdo más lejano que tengo es cuando yo estaba chiquito y me subía a la cama con una escoba para cantar”, comenta.

No pudo estudiar en una escuela de música, pero buscó aprender a cantar y tocar instrumentos en una parroquia. Por influencia de su familia decidió estudiar la carrera de odontología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, nunca se apartó de su lado artístico y trabajó como cantante durante los fines de semana, además de pertenecer a la Tuna y coro universitario. Llegó al casting de Yo soy con la imitación de Chayanne y, tras años de preparación, logró consolidar su interpretación de Emmanuel.

- ¿Por qué te animaste a imitar a Emmanuel si ya tenías a Chayanne?

Yo había escuchado las canciones de Emmanuel pero no lo ubicaba mucho como artista, escuchaba “Chica de humo”, “Todo se derrumbó”, escuchaba “Quiero dormir cansado” y me sabía las canciones pero no que todas eran de Emmanuel. En el programa de la revancha (Yo soy) en 2016 surgió un espacio en el que regreso como Chayanne y surge la locura de Yo también soy, para esto yo había escuchado la recomendación de un amigo que me dijo que el color de mi voz también se puede parecer a la de Emmanuel, entonces decidí probar y les gustó mucho así que salí con elogios.

Decidí prepararme, me alejé un año del programa, estuve haciendo cosas como Chayanne y me preparé con un repertorio de diez temas de Emmanuel más o menos conocidos, temas más fuertes en el programa.

- ¿Dejaste tu carrera de odontólogo para dedicarte 100% a la música?

Me dediqué 200%. De hecho me faltaba mi título universitario y por entrar a la música perdí cierta concentración y dejé mi tesis pendiente, entonces me fui de lleno a la música. Mi familia siempre me decía que termine y yo decía ‘no, pero estoy ganando bien, ya tengo mi dinero’, cuando uno es joven piensa que toda la vida va vivir de la música.

Cuando pasa el tiempo, logro el tema de Emmanuel, sigo haciendo giras, está todo bien, empiezo a hacer eventos con un promotor, a gestionar mis propios eventos, mis propios shows. Llega marzo del 2020 y fue una cachetada para todos los artistas.

- ¿Cómo llegas a la segunda temporada de Yo soy Chile?

Las primeras temporadas de Yo soy en Perú son las que más se recuerdan, entonces yo dije ‘si se abre allá voy’. En segundo lugar porque Emmanuel es un personaje muy querido aquí, que a diferencia de Perú aquí se escucha el doble. Ha estado en Viña del Mar tantas veces que dije ‘si se abre Yo soy en Chile yo tengo que estar ahí’, entonces mandé mi video, hice mi proceso de casting. Me respondieron al mes y medio.

Estuve yendo y viniendo para las grabaciones y mis shows aquí en Perú. Las grabaciones eran cada dos semanas, entonces en febrero empieza el rumor del virus y la posibilidad de que se cierren las fronteras. Yo no podía quedarme (en Chile) porque tenía shows en Perú. Me regreso y cierran las fronteras, no por dos semanas sino fueron meses.

- ¿Cómo atravesaste los inicios de la pandemia?

Fue un golpe muy duro, tuve que abandonar el concurso allá en Chile (...) En ese tiempo tenía ahorros que invertí durante la pandemia, había guardado pan para mayo y seguí haciendo cosas adicionales en las redes sociales, estaba con los conciertos virtuales, con los videosaludos, pero no fue lo mismo. Los ahorros se fueron acabando en octubre y retomé mi carrera como odontólogo, ahorré nuevamente hasta que me volvieron a llamar de la producción de Chilevisión para la tercera temporada de Yo soy.

¿Qué es lo más difícil de imitar a Emmanuel a diferencia de Chayanne?

Los dos personajes son difíciles de hacer porque para poder vender la idea de Chayanne o de Emmanuel hay muchos requisitos. Hay que cantar bien, ser afinado. En el caso de Emmanuel son interpretaciones muy sentidas, hay que bailar, hay que moverse bien, sino no convence, no fluye. la gesticulación es muy difícil de hacer. Pero si pude hacer Chayanne que canta y baila en el escenario, yo creo que puedo intentar hacer Emmanuel. Llegué a Chile sabiendo de que tengo un personaje ya formado pero con más ganas de aprender, he aprendido muchas cosas aquí.

-¿Tienen coahing en Yo soy Chile?

No, las cosas que he aprendido hasta esta etapa han sido por mi cuenta. Ya viene una etapa en la que tenemos coach, una banda en vivo y el director musical es Carlos Figueroa, de la orquesta de Viña del Mar. Tenemos a una caracterizadora muy trome que nos va cambiar la cara. Son cosas que más adelante se verán en el programa y ojalá que llegue a esa etapa de galas, estoy trabajando muy duro para eso.

El artista peruano Harold Gamarra interpreta a Emmanuel en el formato chileno de Yo soy. Foto: Harold Gamarra Instagram

-¿Cuál es tu rutina en Chile, cómo te preparas para cada presentación?

Estar aquí solo me permite tomarme un tiempo para muchas cosas, esta soledad me ha permitido estudiar mucho más al personaje (...) Me gusta trabajarlo en las mañanas después de desayunar, simplemente me quedo viendo los videos y cuando empiezo a tener ganas de moverme voy haciendo estiramientos (...) Luego comencé con el tema de la meditación, me encontré a mí mismo, descubrí muchas cosas, retomé el tema de la guitarra, esto me llevó a empezar a componer, sobre todo en días calurosos o en días de lluvia.

-¿Quiénes consideras que son tu competencia más fuerte en Yo soy Chile?

Todos son buenos en realidad, pero la competencia que tengo es luchar día a día por ser una mejor versión de mí. Estoy en un reality de competencia y yo creo que compito para no llegar a pensar que ya lo sé todo, compito contra mí mismo.

No puedo decir quién hace bien su trabajo porque hacen cosas diferentes a la mía, entonces competir con un artista escénico, amplio contra un artista que quizás no baila mucho pero tiene otros recursos sería una competencia injusta, trato de evaluarme y ser duro conmigo.

- ¿Con quiénes te ves en las galas finales?

Yo creo que estaría al lado de ‘José Feliciano’, ‘Brian Johnson’, ‘Luis Miguel’, ‘Ricardo Arjona’.

- A diferencia de las primeras temporadas de Yo soy Perú, el Chile los concursantes llegan con años de trabajo de imitación...

Aquí en Chile hay un trabajo que no se llama imitadores, se le llama dobles, que tienen que parecerse y cantar similar al artista, aquí hay un trabajo de al menos unos seis o siente años, hubo un programa que se llamaba ‘Mi nombre es’ y surgieron varios imitadores, el programa dejó de salir al aire pero durante todos estos años los artistas chilenos han venido trabajando sus personajes solos y es por eso que hay un buen nivel

- ¿En qué se diferencian ambas producciones?

Ambos tienen un mismo formato, en los dos hay un trabajo escénico impecable. Aquí la producción nos cuida muchísimo de los contagios, nos proporcionan mascarillas, nos dan full face, cuando llegas a grabar al canal hay un aforo pequeño, no pueden haber más de siete personas en un área grande.

Algo que he notado diferente a la producción de Perú es que aquí hay un coach motivacional que terminando tu gala se te acerca y te pregunta cómo te fue, si te ve un poco derrotado, quizás no hiciste bien tu gala, viene y te anima (...) A veces en Perú los artistas reciben una crítica y salen destruidos por un comentario que no solamente hieren lo que ellos más aman, que es su carrera artística sino su valoración personal, en lo único que se pueden apoyar es en los amigos que están ahí pero ellos van a pasar por lo mismo, no son psicólogos, no tienen la palabra adecuada para animarte (...) Aquí tienen ese trato humanístico muy rico, muy bueno.

- ¿Cómo percibes la aceptación del público?

Hay una buena acogida gracias a Dios, el programa aquí en Chile es el estelar, el más visto en las noches, tiene muchísimo rating, tiene muchísima llegada en todas las regiones de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas.

Me dan cariño y respaldo, me dicen ‘Hey qué lindo volver a escuchar las canciones de Emmanuel, qué bien lo interpretas, qué bien lo estás haciendo’ y me han seguido, incluso ya han buscado las presentaciones que hacía en Perú y me han dicho ‘¡Qué chévere también te he visto como Chayanne y lo haces muy bien!’.

- ¿Cómo va tu carrera como solista?

Ahora que he estado meditando, tratando de encontrarme a mí mismo, yo creo que este personaje de Emmanuel me está abriendo muchas puertas aquí y a nivel nacional, en Perú también, espero viajar a México para poder formar algo con una voz propia, allá lo quieren mucho a Emmanuel, quieren mucho a Chayanne también, quiero hacer una carrera como solista acompañado de un productor musical.

- ¿Qué harías si ganas el premio en Yo soy Chile?

Este tiempo aquí me ha permitido concluir con un proceso importante que tenía pendiente, he estado desarrollando mi tesis en base a diferentes datos que ya había recopilado antes. Así que estoy por sustentar mi tesis por estos meses y creo que la voy a sustentar desde aquí virtualmente.

Lo que haría con el premio es poner una clínica dental, la salud es algo que siempre va dar (...). Si gano el premio aquí yo coloco mi clínica dental. Voy a estar ahí quizás a tiempo completo o tiempo parcial. Así que otra vez no me van a agarrar desprevenido.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.