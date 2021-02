Mauri Stern sobre calificaciones en Yo soy: “No es un concurso de compasión”

Desde que llegó a Perú para ser el nuevo jurado de Yo soy, grandes batallas, el nombre de Mauri Stern acaparó toda la atención por la franqueza y dureza de sus cometarios.

Con una larga trayectoria en la industria musical, el exintegrante de Magneto confiesa que es un poco cansado y complicado aconsejar a un imitador en el poco tiempo que le dan en el programa.

“En 40 segundos, los tienes que ayudar, aunque no te guste (…) decirles de una manera directa, transparente y sin filtro lo que pueden mejorar”, comenta Mauri Stern a La República.

Hay muchas críticas por un supuesto favoritismo hacia la imitadora de Mon Laferte, ¿es cierto?

No existe, no hay favoritismos. Yo puedo hablar por mí, por mi experiencia en la industria de la música, medallas, éxitos y fracasos. Lo que veo o percibo es lo que digo, y no hay favoritismo.

Hugo Apaza ‘Ricardo Montaner’ ha sido uno de los participantes que ha generado diversas reacciones. ¿Crees que él tenga futuro como cantante?

Toda mi cabeza está en ver y escuchar a los imitadores. En este momento, me cuesta mucho escuchar a los artistas que son, pero no hay manera de que seas un gran imitador si no sabes cantar bien.

¿Imaginaste que tu llegada a Yo soy iba a causar revuelo por tu manera de criticar?

Me dije: “Si están buscando al integrante de Magneto, no voy”. No puedo sentarme ahí como Mauri de Magneto y decir: “Ah, vuela vuelva, tu carrera va a ser para siempre”. Era lógico que la gente no conocía realmente mi carrera detrás de los escenarios (…) Logramos ser la boyband número uno a base de mucho trabajo, y varios “palos” que nos daban nuestros directores artísticos.

Las redes sociales se han dividido; algunos te quieren y otros cuestionan tu trabajo como jurado

Me la he pasado así en relaciones en mi vida (risas). Estoy entrenado, soy el ángel y el diablo. La gente quiere pasión, cosas sinceras, y yo me prometí hacer eso; venir con mi corazón abierto y regresarme tranquilo. A veces, por mi pasión, me equivoco, pero sé también pedir disculpas.

No hay que ser doble cara cuando te conviene, hay que tener una línea de valores. Ser directo es lo que a mi corazón le hace bien ahora.

¿Cómo nació tu amistad con Tony Succar?

Como un bellísimo accidente, como tiene que ser. Somos dos profesionales que estamos en la música, pero que no nos habíamos cruzado. Cuando nos propusieron lo de Yo soy, él me llamó y nos encontramos aquí en Perú.

Ya que mantienen una estrecha amistad, ¿han pensado en trabajar juntos?

Creo que Tony y yo seríamos excelentes partners para hacer proyectos musicales. Él me daría lo que varios productores en mi vida me han dado: genialidad, entrega, dedicación e innovación, y creo que yo le daría una percepción artística, repertorio y visión. En conjunto, deberíamos hacer cosas maravillosas, pero hay que darle tiempo al tiempo.

En la gala del miércoles, Bad Bunny sacó de competencia a Ricardo Montaner

El Montaner que sacó a Dyango, qué fuerte ¿no? Esto es como la selva, nadie se lo esperaba. Nosotros no tenemos más que sorprendernos. (A Hugo Apaza) lo quiero, admiro, me gusta su trabajo y respeto su fortaleza de haber regresado, pero vino un chico con música urbana y le ganó, le ganó con el dolor de mi alma.

Los seguidores del imitador o del artista original tienen que entender que nosotros no podemos ser fanáticos de nadie. Nos puede desconcertar o doler, pero esa noche, no le fue bien (a ‘Ricardo Montaner). O tú ganas o pierdes la batalla, no hay favoritismo, ni porque se superó de algo emocional, eso se lo aplaudimos como persona, pero tiene que ir a presentarse bien. La compasión está dentro de nosotros, pero no es un concurso de compasión o afinidad, es de actuación.

Algunos eximitadores de Yo soy manifestaron su malestar porque la producción no les recompensa económicamente

Es un tema muy delicado. Yo no produzco esto. Estamos en un momento difícil, en medio de una pandemia, donde evidentemente algunos tienen más necesidades. Yo puedo entender que no todos los imitadores se dedican a esto. Los grandes fueron muy beneficiados, porque hicieron muchas galas. Probablemente, la plataforma de Yo soy les cambió la vida para bien.

No hay que ser injustos, porque es una plataforma valiosa. Yo no puedo tomar una parte u otra. Entiendo las dos partes, pero nadie te obliga a hacerlo (participar), sé que estamos en un momento distinto, pero es una decisión muy personal. A los que decidan venir, los voy a tratar como se merecen, con transparencia.

Yo no estoy esperando tratar mal a nadie. Cuando me gusta, me paro de la silla, se me sale el corazón y les doy las gracias.

¿Hasta el momento cuál ha sido el imitador que más te ha gustado?

Me ha sorprendido ‘Dyango’. No debió irse, espero que regrese.

