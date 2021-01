Diego Topa: “Trabajo en una empresa que me acepta y respeta”

“Hay cantidad de familias distintas. (La empresa) cuida lo fundamental de la vida”, nos dice Diego Topa por Zoom. En Argentina lo describen como ese artista y niño eterno que ha logrado convertirse en una de las figuras de Disney Latinoamérica.

Antes de la pandemia, para el conductor era habitual llenar algún teatro de la calle Corrientes en Buenos Aires. Por el Covid-19, prefiere priorizar la salud y enfocarse en los contenidos de las plataformas. “Los shows en vivo, para mí, son realmente difíciles de (hacer). Sobre todo para el ámbito infantil, porque a los más chiquititos uno no los puede contener y decirles: ‘No vayas a gritar o bailar porque tu ídolo va a estar cerquita’”.

Por eso, a pesar de los protocolos, ha renunciado a las presentaciones hasta que logren controlar la pandemia. “Me parece algo muy violento. Prohibir algo que para ellos (lo s niños) tiene que ver con el amor, frenar el amor... no quiero hacerlo. Va a volver en el momento que todos estemos vacunados. Espero poder subirme y no ser tan viejito (ríe)”.

Diego Topa estrena este viernes ‘El Ristorantino de Arnoldo’. Foto: difusión

Topa tiene un historia muy personal con Disney. Hace poco, comentó que el canal apoyó su decisión de convertirse en padre, al lado de su pareja, por vientre subrogado. Nunca se sintió excluido, al contrario. Saluda los contenidos de Disney, que en la última década incluyeron personajes LGTBI en sus producciones, y que han apoyado la lucha feminista y antirracista.

“Me parece increíble porque de una manera u otra esto tenía que suceder. Para mí es maravilloso trabajar en una empresa que cuida tanto la diversidad, la inclusión, los hábitos saludables... me parece que es el mundo que viene y los más chiquitos ya vienen con eso. La empresa se tiene que acomodar a los más chiquitos porque son el público nuevo. Está bueno que se acomodaran de manera rápida y con gente muy preparada para hacer este cambio tan veloz ”, agrega Topa, pero cree que además de ser parte del cambio en una industria que no podía “quedarse fuera”, también es un apoyo honesto.

“Lo están haciendo de verdad, eh, de mucho amor, respeto y corazón. Yo participo de muchas charlas y de hecho conmigo pasa todo eso también. Me siento feliz de trabajar en una empresa que me incluye, que me acepta y me quiere. Es mi familia”.

Nuevo programa

Cerrado el ciclo del fenómeno Junior Express, Topa estrena (el viernes 29) ‘El Ristorantino de Arnoldo’, una serie familiar. “Está hecho de una forma espectacular para fomentar la comida saludable, somos lo que comemos y tenemos que estar fuertes, sobre todo por esta enfermedad”, dice el actor y señala la importancia de tener un buen contenido para generar la conversación en casa. “La llegada de Disney Plus trajo frescura a toda Latinoamérica y al mundo. En este momento, encerrados en sus casas, uno realmente se aboca a compartir un momento en familia”.

