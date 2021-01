Yo soy: ‘Adele’ y ‘Mon Laferte’ dejan mensajes antes del resultado del duelo

Una batalla de suspenso se vivió en la ultima gala de Yo soy, grandes batallas el martes 19 de enero, donde las imitadoras de ‘Adele’ y ‘Mon Laferte’ se midieron en un impactante duelo de desempate.

Ambas participantes deleitaron con sus mejores canciones para lograr convencer al jurado. Oriana Montero encarnó a la intérprete chilena y cantó su emblemático tema “Tu falta de querer”.

Por su lado, Joaquina Carruitero, quien imita a la cantante británica, sorprendió con la canción “Rolling in the deep”.

Por cuestión de tiempo, el jurado no pudo emitir sus críticas, las cuales se conocerán en la edición de este 20 de enero.

Sin embargo, las concursantes se dedicaron emotivos mensajes, a través de sus redes sociales, y resaltaron la admiración que sienten entre ellas.

“¡Wow! ¡Qué noche! Mi ori (Oriana Montero), eres digna de admirar. No tengo más que decir”, escribió Joaquina Carruitero, imitadora de Adele, en su cuenta oficial de Instagram.

Publicación de Joaquina Carruitero 'Adele'

Asimismo, Oriana Montero, ‘Mon Laferte’, también resaltó el gran talento de su amiga.

“Te amo, Joaquina. De esta batalla me queda decirte que eres más que una bella mujer, eres mi amiga y mi reflejo, y no sabes cuánto te aprecio. Aprendí muchas cosas y creo que no dejaré de hacerlo porque tú me enseñaste que amar la música, es ser parte de tu corazón, y que el amor sin un corazón es como si un instrumento sonará sin una canción”, se lee en la tierna dedicatoria de la participante en su Instagram.

Publicación de Oriana Montero 'Mon Laferte'

