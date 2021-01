Melcochita apoyará a la hija de su nieto fallecido: “No pasará necesidades”

Pablo Villanueva, quien se mostró muy dolido por la muerte de su nieto Jordan Aguilera, contó que su familiar solía visitarlo constantemente y, en una de sus últimos encuentros, le prometió traer a su pequeña hija.

“La semana pasada me visitó dos veces y me dijo: el viernes vengo con tu bisnieta, abuelito. Uno nunca sabe lo que puede suceder, la muerte no avisa. Uno puede durar 110 o 105 años, pero siempre llega la muerte”, señaló el cómico en declaraciones recogidas por El Popular.

Melcochita lamentó no haberse despedido con tiempo de su nieto, quien murió la madrugada del 14 de enero luego de sufrir un accidente automovilístico.

“Da mucha pena, porque si hubiera sido una enfermedad era menos doloroso, pero con este accidente, se siente más la pegada”, agregó.

Asimismo, Pablo Villanueva dejó en claro que esta situación solo acerca más a su familia y por tal motivo manifestó que no dejará desamparada a la viuda de su nieto, Julissa, y a su pequeña bisnieta.

“No las vamos a dejar solitas, ellas contarán con todo nuestro apoyo, ahora más que nunca. No van a pasar necesidades, les daremos la mano en estos tiempos difíciles”, sostuvo..

Melcochita se despide de su nieto

Durante el velorio de su nieto, Melcochita conversó con RTV y precisó que, a pesar del dolor que siente, tendrá que salir adelante.

“Me encuentro triste, pero como soy comediante debo de pensar en otra cosa porque mi trabajo es la comedia y no puedo estar con la vida quebrada. Tengo que tener fuerza de voluntad. La función debe de continuar”, indicó.

