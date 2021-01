Imitador de Ricardo Montaner en Yo soy: “Soy un ser humano, me equivoqué”

Hugo Apaza, el imitador de Ricardo Montaner en Yo soy, se comunicó vía Instagram para pedir disculpas por haber abandonado el escenario en plena presentación.

“Me siento muy apenado, muy avergonzado por cómo se dieron las cosas, escapa de mis manos. Yo soy un ser humano, me equivoqué, no debí de bajarme, pero fue mucha la presión, no me sentí bien”, comentó, para luego detallar que, en aquel momento, le temblaban las piernas y hasta le faltaba el aire.

Asimismo, reveló que sufre un problema de pánico escénico, por lo que está recibiendo ayuda de un profesional. “Me está viendo un profesional que me está ayudando con este problema... Yo sé que lo voy a superar y que estaré con ustedes si Dios me lo permite”, expresó.

’Ricardo Montaner’ también utilizó su plataforma para darle las gracias a todas aquellas personas que, de alguna u otra manera, lo han incentivado a seguir adelante a pesar del incidente ocurrido en Yo soy. “Agradezco de todo corazón el apoyo sincero, el cariño, los mensajes por Insta, FB, me han dado aliento, estoy muy emocionado. Nuevamente mil disculpas”, manifestó en Instagram.

Finalmente, Hugo Apaza pidió a los cibernautas mantener el respeto hacia Dyango y todos los participantes que forman parte del programa de imitación en Latina.

“Este es un concurso de sano entretenimiento donde vamos a dar lo mejor de nosotros para que en casita puedan tener un momento agradable, ya que estamos viviendo esta pandemia... Quiero pedirles encarecidamente que respalden a su artista favorito sin insultarse, somos humanos y sentimos... No ataquemos, ni fomentemos el odio. Si les gusta Ricardo Montaner, apoyen a Ricardo Montaner; si les gusta Dyango, apoyen a Dyango, pero de manera respetuosa”, aseveró.

