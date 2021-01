Yo soy: ‘Mon Laferte’ elimina a ‘Pedro Infante’ de Grandes batallas

El último jueves 7 de enero, Yo soy, grandes batallas emitió un emocionante programa en el que los retadores llegaron al set para tratar de conseguir un lugar en las sillas de consagrados. La imitadora de Mon Laferte sorprendió al retar al intérprete de Pedro Infante, a quien eliminó de la competencia con el voto unánime del jurado.

“Esto va ser un duelo de ganadores”, señaló Oriana Montero antes de elegir a Luis Hans para batirse a duelo. La joven artista puso de pie a todos los miembros del jurado al cantar “Antes de ti”, mientras que su contrincante arrancó sonrisas con su interpretación de la canción “Quién será”.

“¡Espectacular! Yo estaba intentando analizar a los dos y escribir algo negativo pero no pude encontrar. O sea, de verdad que me quito el sombrero porque han puesto el nivel hoy muy alto, yo he viajado por el mundo entero, he visto espectáculos por todos lados y ustedes están a nivel de Las Vegas o donde sea. Ponen una banda atrás y este escenario y ustedes atrapan el corazón. Yo no quiero votar, yo quiero que el público vote porque es tan difícil”, comentó Tony Succar.

Incluso, el exigente Mauri Stern alabó la actuación de los concursantes y destacó el talento de ‘Mon Laferte’. “Nos emocionaste, tienes la parte alternativa, tiene el color de voz, tiene la fuerza, realmente nos transportas a verla a ella y eso es lo que estábamos buscando. Aparte en Mon hay canciones tan buenas, que son de tanto nivel que tus retos van a ser increíbles”, precisó.

Pese a que la batalla estuvo muy reñida, el jurado calificador fue unánime en su voto al elegir a Oriana Montero como la ganadora, quien finalmente eliminó al ganador de la temporada 27 de Yo soy.

