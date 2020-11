Yo soy: imitador de Celia Cruz puso a bailar al jurado con “Quimbara”

¡Puro talento! El imitador de Celia Cruz no solo protagonizó una de las más halagadas presentaciones de la noche en Yo soy, sino que también puso a bailar al jurado de la competencia.

El joven intérprete y su compañera, personificada como ‘Olga Tañón’, se enfrentaron en una de las ya conocidas batallas del programa de Latina.

“Desde que llegué de Venezuela me propuse entrar a este programa y sabía que no lo iba a hacer de manera convencional. Creo en los retos y en el crecimiento que te dejan. Por eso me arriesgué con este personaje que hasta el momento solo me ha dejado mucha satisfacción”, dijo Joseph Saenz antes de su participación.

El concursante deleitó a los televidentes de Yo soy con la interpretación de “Quimbara”, uno de los temas más recordados de Celia Cruz. Luego de su presentación, recibió elogios del panel de jueces, quienes finalmente lo nombraron como el ganador del duelo.

“¡Dios mío! Joseph, el trabajo que haces es increíble. Estoy contentísima de que estés aquí”, expresó Katia Palma antes de otorgarle su voto al competidor.

Ricardo Morán y Maricarmen Marín también le mostraron su apoyo a Saenz, quien esbozó una sonrisa al notar que su intervención había sido del agrado del elenco.

Aunque Johanna San Miguel le dio su voto a la imitadora de Olga Tañón, no le alcanzó para superar a su rival.

