Ricardo Montaner: retorno por streaming

Nacido en Argentina, pero nacionalizado venezolano, durante los últimos años hemos escuchado y leído a Ricardo Montaner opinar y criticar duramente a los últimos gobernantes del país centroamericano (Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente) y lamentar la terrible situación económica y social a la que han llevado a esa nación.

Ayer, en un encuentro con prensa desde República Dominicana, para promocionar su primer concierto por streaming, se pidió a los medios de otros países enviar una pregunta.

En vista de que, por primera vez en muchos años, Ricardo Montaner iba a tener nuevamente contacto con los venezolanos gracias al streaming, nuestra inquietud era saber su opinión respecto a qué debía pasar en Venezuela para que sea un país libre y hasta cuándo sus habitantes podrían soportar la crisis.

A través de la agencia que ve el show en Perú, se nos comunicó que se había observado nuestra interrogante, pidiéndonos que se varíe, así que cambiamos la pregunta: “Entonces, ¿qué sentimientos abriga que, después de años, su público venezolano pueda escucharlo en vivo a través del streaming?

Sin embargo, llegada la hora prevista para la conferencia por Zoom, la prensa invitada de otros países, incluyendo el nuestro, se limitó a fungir de espectadores y a escuchar las preguntas solo de los anfitriones, sin que ninguno de ellos toque el tema.

Un Montaner mesurado

Con sorpresa, a los 30 minutos de conversa, desde un teatro de la ciudad, el cantautor dio por terminada la conferencia de prensa. Treinta minutos donde habló del fuerte vínculo con República Dominicana, su experiencia con el streaming y el confinamiento.

“Para los músicos fue un duro golpe el confinamiento, desde el que vende las entradas en un teatro. Muy duro para todos, a todo nivel”, analizó. “Pero hay dos formas de ver esto, una positiva y la otra, negativa. Yo, desde que me inicié no he parado de cantar, no soy de los que descansan, no soy de desaparecer unos meses o años y volver. Yo no, yo canto todos los meses del año y cuando vino la pandemia creí que iba a caer en depresión, pero Dios me dio un coscorrón y me dijo: ‘Ponte a escribir’. Dios me ha dado, en medio de todo esto, el don de la inspiración para seguir adelante”.

Sobre cómo esperaba estar en un escenario, con su banda musical, pero sin público, dijo estar aún procesando el momento. “No tengo la menor idea. Voy a cantar y tratar de hacerlo bien. Siento como una cosa dentro de mi... Es la primera vez que me pasa. Cantar después de tanto tiempo, nunca me había pasado. Esa constante se convirtió en hábito y me pegó fuerte no hacerlo. Esa noche (del show) se va a traducir en un desahogo. Son cuarenta años ininterrumpidos, esa noche mi intención será tocarles el corazón”.

Agregó que la experiencia de llegar a otros países gracias al streaming la ve como algo hermoso. “Hoy esta carrera pasa por el streaming, puedes estar en muchos lugares. La música en pandemia ha sido el refugio hoy en día, el consumo, según los entendidos, de música ha sido superior a raíz del confinamiento”.

“Hoy en día creo que los artistas trabajan hasta más y en más lugares. Poder estar en Santo Domingo y poder hacer entrevistas para Brasil, Venezuela, Argentina, Madrid, es la una gran posibilidad. Hoy en día, esta carrera pasa pero también por las radios”.

