Martín Farfán: “Agradezco el espacio que Jorge Benavides me dio para promocionar mis turrones”

Con 32 años de trayectoria artística, Martín Farfán no solo se dedica a la comicidad. También se ha convertido en un empresario gracias a su negocio familiar de turrones.

En conversación con La República, el integrante de El wasap de JB nos comentó sobre su marca ‘La tía Bombele’, que para esta Navidad añade un nuevo producto: los panetones. Así también, dejó su opinión de los cambios que ha tenido el programa cómico de Jorge Benavides para llevar un humor limpio.

Tampoco fue ajeno a la realidad y dio su punto de vista sobre la serie de acontecimientos ocurridos en el país en protesta al Gobierno de facto de Manuel Merino.

¿De qué manera te sumaste a las marchas de los días 12 y 14 de noviembre?

Varios compañeros artistas nos hemos sumado a esta protesta, quienes han reclamado con justa razón. Por mi parte, lo hice a través de las redes sociales . Respecto a los fallecidos, no debió pasar eso. Es lamentable. Uno tiene hijos, yo tengo uno. Me dio pena porque el muchacho es de mi barrio, en San Martín de Porres.

Mucho artistas se sumaron a las protestas, ¿cuál crees que es el rol de estas figuras en estas manifestaciones?

La intención de todo es que se acabe la corrupción. Los artistas, quienes podemos llegar a más público, alzamos nuestra voz para que esto se escuche más. Hay mucha injusticia en el país.

¿Cómo percibes estos cambios que se han dado en los programas cómicos, respecto a tratar un contenido menos vulgar?

Nosotros hemos estado con esas nuevas normas desde hace tiempo. Estamos manejando un formato que evita ofender y usar a la mujer como objeto. Hicimos anteriormente una campaña donde Jorge mandaba unos mensajes respecto al tema.

¿De qué manera los programas cómicos pueden aportar para una mejor construcción de la sociedad?

Definitivamente, a través de los libretos. Haciéndolos más limpios.

En este 2020, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar nuevamente junto a JB?

Una buena experiencia. Es sorprendente la manera con que se está manejando el humor. Con los protocolos y el respeto que se merece.

¿Qué diferencia El wasap de JB con otros programas cómicos?

No hay diferencia. El humor es el mismo. Desde Risas y salsa hasta ahora tenemos el mismo objetivo de generar risas. En América TV también se cuidaban las ofensas.

Por la crisis comenzaste a vender turrones. En el programa también te dieron el espacio para promocionar tu producto, ¿qué podrías decir de esta muestra de apoyo?

Agradezco el apoyo que me han dado Jorge y su esposa. Tengo 10 años con el producto de ‘La tía Bombele’. Agradezco el espacio que él me dio para promocionar mis turrones y, ahora, mis panetones . Tenemos que reinventarnos porque no hay shows.

¿Has pensado en poner una fecha límite en tu trabajo como cómico?

Para nada. Sin embargo, uno no sabe hasta cuándo estará en la comicidad. Eso solo lo sabe Diosito. El negocio que tengo es familiar, mi hijo, que estudia Marketing y Publicidad, me ayuda a promocionar el producto. Cuando Dios me diga que ya no puedo más, dejaré la herencia del negocio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.