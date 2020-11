Yo soy: joven cantante impresiona al jurado tras imitar a Alicia Keys

El casting de Yo soy continúa atrayendo a destacados imitadores, quienes sueñan con poder llegar hasta los conciertos en vivo del programa. Es así que una joven venezolana pisó el set de Latina y se llevó los aplausos del jurado con su imitación de Alicia Keys.

Fabiola Nuñez comentó que actualmente se encuentra viviendo en Tacna junto a su esposo y a su menor hijo, y que viajó a la capital para demostrar su talento en la famosa competencia.

También reveló que en su país natal era conocida por sus covers en YouTube y que incluso visitó algunos programas de radio.

La canción elegida por la imitadora fue “No one”, una de los temas más conocidos por la artista estadounidense y con la que pudo ganar fama internacional.

Luego de escuchar la interpretación de la imitadora, los jueces de Yo soy la felicitaron por su capacidad vocal. Sin embargo, resaltaron que no podían escuchar el timbre de voz de Alicia Keys.

“Me encanta como cantas pero no sé si está el timbre preciso de la artista que estás imitando. No deberías dejar nunca de cantar y creo que buscar oportunidades debe ser tu misión. No creo que es la imitación, nos falta copiar el timbre y los matices de esta artista”, dijo Maricarmen Marín antes de darle un voto negativo a la participante.

Ricardo Morán concordó con las opiniones de su compañera, pero decidió darle una oportunidad a la joven cantante para demostrar que puede sorprenderlos con una imitación más completa en la siguiente etapa.

“Eres impresionantemente talentosa, debes hacer de esto tu carrera. No es el timbre exacto de Alicia Keys, pero no coincido en decirte que no. Quisiera ponerte el reto, a ver si con tu talento puedes hacerlo”, indicó el productor.

Johanna San Miguel también dio un veredicto a favor y de esta manera Fabiola Nuñez pudo pasar el exigente casting de Yo soy.

