Jose Sonner, la nueva promesa del pop peruano, lanza “Quédate Conmigo” [VIDEO]

A sus cortos 22 años, Jose Sonner está alcanzando gran éxito en la industria musical, no solo como cantante (sus canciones están comenzando a sonar con fuerza en México), sino también como compositor.

Ahora el cantante limeño logra cautivar a su creciente legión de seguidores con “Quédate conmigo”, single compuesto por él y grabado en colaboración con el artista urbano oriundo de Venezuela JISA y JDD (Juan de Dios), vocalista de la banda pop peruana VARADOS.

Estrenada recientemente en Spotify, “Quédate conmigo” ha logrado superar las 50.000 reproducciones en su primer día y según se anuncia, el tema formaría parte del próximo proyecto discográfico que alista el cantante peruano, que llevaría por título Cuarentena.

“Este EP lo escribí después que me dio COVID-19. Como no podía cantar escribí un montón. Luego, me contacte con muchos amigos (artistas) en México y los invite a formar parte de este trabajo que van a ser puros features”, comenta Jose Sonner a La República.

“Es decir, van a ser todo colaboraciones, pero con canciones compuestas por mí”, dice detallando que el primer convocado para este proyecto fue JISA,

De igual forma, anuncia que entre los cinco temas a incluir en Cuarentena (grabados con artistas extranjeros), uno de estos sería con su compatriota, el cantante y actor Erick Elera.

