Nicola Porcella regresa a la televisión como conductor de Estás en todas

Mi jefa, mi jefita, sigo sin poder creerlo, desde el primer día que te vi supe que estaba trabajando con una mujer luchadora, con garra, con un talento increíble que todo lo que se proponía lo lograba y ponía una pasión inigualable. Gracias por abrirme las puertas, por confiar en mi, por ayudarme y darme la mano cuando más lo necesite. Hoy me despedido con un gran dolor y mucha tristeza, que Dios y la Virgen te tengan siempre en su gloria. Descansa en paz jefa, siempre serás la mejor. Un beso al cielo 🙏🏻