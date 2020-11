Yo soy: imitadora de Danna Paola sorprende a Ricardo Morán con “Mala fama”

Con tan solo 18 años, María Fernanda Portugal impresionó a Ricardo Morán y los demás integrantes del jurado de Yo soy al imitar a Danna Paola e interpretar el tema “Mala fama”.

La joven participante llegó al casting acompañada de Joaquina Carruitero, imitadora de Adele y ganadora de la temporada número 22 del programa de Latina.

Antes de dar inicio a su presentación, la joven contó que tomó clases de actuación e impro, más no de canto y que, además de ello, trabaja junto con su madre realizando shows teatrales.

La imitadora de Danna Paola confesó que decidió ir al casting luego de que le dijeran que su voz se parecía mucho a la de la artista original y después empezó a cantar en el escenario de Yo soy.

Al término de la presentación, Ricardo Morán y sus compañeros se mostraron sorprendidos por la energía y vitalidad que mostró la joven concursante y decidieron darle el pase a la siguiente ronda de Yo soy.

“Mafer, me encanta tu energía y tu color de voz, tienes que practicar como mira y como sonríe Danna Paola... Me ha encantado tu presentación”, dijo Maricarmen Marín. “(Eres) Muy talentosa, tienes un lindo timbre de voz, me gusta, yo le pondría un poquito más de soltura, pero sé que lo puedes lograr”, añadió Katia Palma. “El movimiento corporal tiene que ser claro, definido y preciso y eso se entrena”, expresó finalmente Ricardo Morán, quien bromeó con sus colegas sobre la jovialidad de ‘Danna Paola’.

Esta audición forma parte de la etapa de castings para la temporada número 28 de Yo soy.

