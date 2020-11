AC/DC: “En vez de estar viendo TikTok, espero que este álbum haga que los jóvenes se compren una guitarra”

La emblemática banda AC/DC se encuentra a puertas de lanzar su nuevo disco llamado Power Up, del cual se desprende el primer sencillo llamado “Shot in the dark”.

Durante una entrevista con NME, Brian Johnson y Angus Young hablaron sobre su nueva producción que ha emocionado a sus millones de fans en todo el mundo.

El vocalista y el guitarrista sorprendieron con sus declaraciones al señalar cómo han cambiado las generaciones con respecto a la música, sobre todo con el rock.

Brian Johnson hizo un pedido especial a todos sus seguidores para que se inclinen a aprender tocar instrumentos musicales y dejen a un lado la aplicación TikTok.

“En vez de estar viendo a los bailarines en TikTok, espero que este álbum haga que los más jóvenes se compren una guitarra, aprendan los riffs y descubran el resto”, comentó el vocalista.

“Sería muy bueno que nazcan más bandas de rock que compongan sus canciones y los toquen en el escenario”, agregó Brian Johnson.

Por su parte, Angus Young reveló que el nuevo disco de AC/DC está dedicado a su hermano Malcolm, quien falleció en noviembre de 2017 a los 64 años tras luchar contra una larga enfermedad.

“Su muerte nos entristeció, pero creo que está ahí cuando tocamos. Suena divertido, pero siento que me comunico con él cuando toco la guitarra”, refirió.

Como se recuerda, AC/DC tuvo varios cambios tras la muerte del fundador Malcolm Young. Luego de algunos años, el nuevo disco está formado por Brian Johnson (voz), Phil Rudd (batería), Cliff Williams (bajo), Angus Young (guitarra) y Stevie Young (guitarra).

