Sebastián Caicedo, esposo de Carmen Villalobos, se lanza como empresario agrícola

Los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos acaban de celebrar su primer aniversario de casados y han revelado cómo vienen atravesando la difícil situación para el rubro del entretenimiento ocasionada por la pandemia. La famosa pareja colombiana decidió emprender su propio negocio y trabajar sus fincas en la producción y venta de arándanos.

“La gente siempre cree que si no estoy trabajando en la actuación o no estoy saliendo en la televisión no hago nada más, creen que porque Carmen es famosísima en la parte de Latinoamérica entonces de pronto yo estoy en mi casa rascándome la cabeza y soy mantenido, que esa es la palabra que muchas personas usan”, señaló el actor durante una transmisión de Instagram.

Sebastián Caicedo aclaró que lejos de esperar a que la situación mejore, él mismo pensó en otras opciones de trabajo para seguir generando ingresos y sostener su hogar. “Yo soy muy inquieto, así como descubrí la parte de la finca, empecé a buscar otras opciones de negocio alterna y llegué a la parte de los arándanos”, relató en conversaciones con la revista colombiana Aló.

“El arándano es una fruta que viene tanto de Estados Unidos, de Canadá y de Chile, pero allá es una fruta muy cítrica y cuando la empezaron a cultivar en Colombia se dieron cuenta de que por nuestra geografía la fruta es mucho más dulce y muchos de los productores de esos países se están viniendo a producir acá”, añadió.

