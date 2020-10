Anahí de Cárdenas tras superar el cáncer: “Me siento más hermosa que antes”

View this post on Instagram

En el mes dedicado a la prevención y concientización contra el cáncer de mama, me alegra ser embajadora Pantene y poder juntos llevar el mensaje de la importancia de la información y de la prevención para vencer a una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Con una simple acción como un autochequeo de mama cada vez que nos tocamos el pelo podríamos ayudar con la detección temprana para ganar esta batalla. Únete junto a nosotros y pasa la voz @pantenelatino @panteneper Toca Tu Pelo, Chequea Tus Senos. #OctubreRosaPantene #publicidad