Marisol Aguirre: “Por primera vez en la vida me dedico solo a mí”

“A los cuarentas o cincuentas te pasan todavía un montón de cosas en la vida, miles”, dice Marisol Aguirre entre bromas y reclamos sobre la ausencia de personajes protagónicos. Después de una pausa en las ficciones porque no quería seguir interpretando a “la pituca con plata, sin plata, la pituca buena o mala”, volvió a grabar en el 2019 y ahora le da vida a uno de los antagónicos de ‘Mi vida sin ti’ dirigida por Ani Alva de ‘No me digas solterona’.

“Siempre he visto las telenovelas en Perú que son más hacia un sector de chiquillos, por más que sean para que las vea toda la familia. Los dramas y romances son de los jovencitos. Y es importante tener historias que nos muevan a esta edad, no a la edad de nuestros hijos, sino de lo que pasamos nosotros. Aquí los protagónicos que están casados con hijos grandes tienen un romance por explorar nuevamente”, comenta.

El elenco cumple cuarentena estricta en un hotel y convivirán hasta que terminen las grabaciones en diciembre. Marisol cuenta que aceptar esa “nueva normalidad” de grabar no le costó, al contrario. “Me llegó en el momento perfecto. Mi hijo, el mayor, está siete años ya viviendo fuera; mi hija, la segunda, hace casi un año se fue a estudiar a Inglaterra; y la única que estaba conmigo era la tercera, y justo se fue de vacaciones tres meses a visitar a su papá (Christian Meier) y a sus hermanos. Ellos están con el papá, superbién cuidados y están juntos, se adoran. Así que estoy sola y he podido aceptar sin ningún problema está aventura”, dice la actriz quien en otras ocasiones habló de que asumió la mayor parte de la crianza de sus tres hijos, mientras continuaba actuando en el teatro y la televisión.

Ahora, sostiene, está enfocada solo en trabajar. “Eso es maravilloso. Pensé que me iba a morir de la pena sin mis hijos. Obviamente los extraño, pero estoy tan contenta viviendo esto (sonríe), de por primera vez en la vida solo dedicarme a mí. Me encanta estar trabajando y nunca he estado en un sitio donde no tenga que hacer nada, solo estudiar e ir a grabar”.

“Hay muchos machistas, en Perú sobre todo”

Marisol adelanta que ‘Viruca’, la dueña de los departamentos del edificio donde gira la historia –aparentemente extravagante y divertida– se irá convirtiendo en la antagonista. “Como está metida en todas partes, se entera de todo y con eso empieza a chantajear a los demás”. También tendrá que lidiar con el personaje de Sebastián Monteghirfo. Con él, ‘Mi vida sin ti’ aborda la violencia de género. “La realidad es esa, que hay muchos hombres machistas, en el Perú sobre todo. Si lo ponen en las historias es para demostrar que ese tipo de hombres existen y que muchas mujeres viven eso”.

En la telenovela hay un elenco que se ha formado en las tablas y que fueron figuras de la televisión y el cine desde los 90, como Vanessa Saba y Emilram Cossio. Marisol, que tras Locademia de TV (1994) protagonizó la sintonizada ‘Gorrión’, opina de las denuncias de acoso en las producciones de teatro, cine y televisión.

“Nunca voy a estar de acuerdo con el abuso. ¡Olvídate! Todos los abusos hay que denunciarlos, nunca hay que callar. Me parece terrible que exista y no solo en el ambiente artístico. En cualquier caso hay que denunciar, demandar y no quedarse callado nunca”, dice y agrega que convertir una denuncia en espectáculo puede restar. “En lo que se refiere a teatro, televisión o cine, muchas veces la gente agranda cosas cuando es alguien conocido. Hay que tener mucho cuidado porque hay que hablar con fundamento y ver si existe una denuncia real, porque es delicado”.