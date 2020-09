Daniela Darcourt: “Quiero postular al Latin Grammy”

Redacción fama

Con la canción ‘Si tú te atreves’ que grabó con Tito Nieves, Daniela Darcourt tiene más de 2 millones de reproducciones en Youtube. La salsera de 24 años considera que hubo un “antes y después” desde que fue invitada por el productor peruano ganador del Latin Grammy, Tony Succar, a su presentación en el Gran Teatro Nacional. “Lo admiro y respeto. Siempre estamos pensando en qué de nuevo hacer para que se siga cultivando este género. Participar en el concierto ha sido una bendición. De febrero a hoy, ha sido un cambio radical”.

En sus planes está culminar un disco ambicioso que tendrá solo temas nuevos y grabar una canción con Succar. “Estamos hablando de una primera colaboración. Queremos que sea algo superchévere para que la gente diga: ‘wow, se unieron dos peruanos’, pero en el momento correcto. Tony y yo somos perfeccionistas; él está terminando de hacer unas producciones y yo mi próximo sencillo. Quiero tener el tiempo prudente para terminar mi álbum y postular a los Latin Grammy. Me puse como meta empezar a darle contenido nuevo a la gente, darle letras que yo sienta”.

“Mientras más escándalo hagas, más conocido eres”

“¡Definitivamente!”, respondió sobre si ha sufrido el machismo en el sector. “Nunca va a faltar un hombre que diga: ‘no, pero por qué tú’. He recibido comentarios machistas y acoso también. Agradezco tener barrio porque desde muy pequeña tuve que hacerme respetar. Hubo personas que querían hacerme creer que mi trabajo era en vano y hay quienes se quieren aprovechar o hacer propuestas indecentes”.

Tras su dúo con Nieves -quien dijo a EFE que ella tiene el paquete entero para ser una estrella-, sostiene que sigue escribiendo una autobiografía y no quiere “defraudar con tonterías” o desaprovechar el “respeto ganado” de grandes artistas. Sin embargo, ha seguido más de una vez los entredichos con Yahaira Plasencia. “A veces es inevitable porque no depende del artista, sino del círculo en que te muevas. No voy a mentir, me llamaron para hacer cosas (...). Lastimosamente la farándula se mueve así, es triste porque mientras más escándalo tengas, más conocido eres, cosa que no rige conmigo”.

Daniela cantará en Renace Fest en octubre, el festival virtual que reunirá a 22 bandas y solistas. “Estamos buscando la manera de salir adelante sea como sea. Y sea quien sea le deseo que siga avanzando porque a final de cuentas esto no es por nombre personal, es para dejar el país en alto”.

