Angeline Moncayo, actriz de Sin senos no hay paraíso, arrepentida por intervención estética

La actriz Angeline Moncayo se mostró mortificada por los implantes de senos que se colocó en su juventud y que, a sus 40 años, le han provocado una dolencia conocida como enfermedad del implante mamario o síndrome ASIA.

En una entrevista virtual al programa La Red (publicada el 26 de setiembre en el canal de YouTube de Caracol Televisión), la artista contó que en 2019 comenzó a experimentar diversos síntomas como inflamaciones, alergias, dolores de cabeza, espalda, vértigo, entre otras.

No obstante, los especialistas consultados no pudieron darle un diagnóstico certero, por lo que ella utilizó sus redes sociales para comenzar a documentar lo que estaba experimentando.

Una facción de sus seguidoras reconoció los síntomas y le recomendaron informarse sobre la enfermedad del implante mamario.

“Lo que hacen las prótesis es afectar el sistema inmune y los síntomas son muy diversos”, dijo la actriz al señalar que precisamente ese abanico de dolencias dificultó que los médicos puedan reconocer la enfermedad.

Angeline Moncayo, que inició su carrera artística a los 18 en la telenovela La mujer en el espejo (1997), más adelante en Yo soy Betty, la fea (1999) y en Sin senos no hay paraíso (2008), ha visto cómo su salud ha tenido complicaciones en los últimos años.

En un video publicado en su canal en YouTube, la actriz contó que uno de sus senos se llenó de líquido que tuvieron que drenar para descartar que fuera un linfoma, es decir, un tipo de enfermedad neoplásica.

También desarrolló quistes en el ovario y, en enero de este año, cuando había planificado su viaje a Colombia para someterse a un retiro de implantes, debió permanecer en Estados Unidos porque fue intervenida de emergencia en la columna por otra complicación del síndrome ASIA.

Angeline Moncayo reconoció que no puede costear la intervención que necesita en Estados Unidos, pero sí en Calí, su ciudad natal (donde ya pagó la cirugía). Sin embargo, con el cierre de fronteras a causa de la pandemia (COVID-19) no puede viajar, por lo que llegó a solicitar al gobierno colombiano que le expida un permiso para realizar un vuelo humanitario, pedido que no ha obtenido una respuesta hasta el momento.

A raíz de esta dura experiencia, Angeline Moncayo señala que su concepto de la belleza ha cambiado totalmente y pide que, de alguna forma, las mujeres dejen de ejercer presión entre ellas para “lograr ser perfectas”.

