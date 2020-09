Nicola Porcella confiesa que está enamorado: “Es una chica linda que no es del medio”

Nicola Porcella se emocionó durante una entrevista con En boca de todos, al revelar que está saliendo con una joven peruana llamada Alejandra.

En medio de este enlace, el participante de Guerreros 2020 se mostró un tanto nervioso al contar los detalles sobre su situación sentimental.

“Estoy feliz. Me da vergüenza porque hace años no hablo de esto (su vida sentimental). Es una chica súper linda que no es del medio... Estamos saliendo, nos estamos conociendo un poquito más”, comentó Nicola.

Asimismo, dio a conocer que la joven se encuentra en el Perú, por lo que espera poder retornar pronto al país para reencontrarse con ella y con su familia. “Ya está acabando Guerreros 2020, quiero ir un tiempo a Perú, extraño mucho a mi familia, a mi hijo, la extraño a ella”, señaló.

Nicola Porcella no quería revelar el nombre de la joven con quien sale; sin embargo, En boca de todos mostró imágenes de Alejandra y el competidor de Guerreros 2020 finalmente confesó que se trataba de ella.

“Es preciosa, hermosa y como persona, no saben lo que es. La verdad es increíble. Es una chica madura, me apoya muchísimo que trato de tomar. Eso para mí vale bastante. Aparte que salir conmigo no es fácil. Sin embargo, me demuestra cosas que para mí valen”, manifestó el modelo.

Como se recuerda, la última relación oficial de Nicola Porcella fue con la ex Miss Perú Romina Lozano. Sin embargo, antes de ello, el chico reality vivió un largo romance al lado de Angie Arizaga.

