Agatha Lys fue trasladada de emergencia a un hospital tras complicaciones por la COVID-19

Agatha Lys fue trasladada de emergencia hasta un centro de salud debido a las serias complicaciones que sufrió a raíz de que contrajo la COVID-19. A través de la página oficial de Facebook de la tarotista, su equipo de comunicaciones informó que ya se encuentra estable.

“Agatha Lys tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital esta mañana, gracias a Dios se encuentra en buenas manos. Queremos agradecer inmensamente a todos los que se están comunicando por diversos medios para saber de su salud y que nos extienden sus muestras de cariño y buenos deseos”, se lee en la red social.

Como se recuerda, el pasado sábado 22 de agosto, la famosa del medio esotérico anunció que había contraído coronavirus y narró su experiencia al atravesar los graves síntomas de la enfermedad.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño. Es para contarles que lamentablemente he dado positivo a la prueba de la COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, inició su descargo Agatha Lys.

“Quisiera decir que soy asintomática, pero no ha sido ese mi caso. Vengo pasando por un proceso respiratorio que ahora ya es una neumonía por COVID”, añadió.

