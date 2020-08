Ana Kholer: “No me da miedo trabajar, siempre la he luchado”

La conocida cantante Ana Kholer reflexionó sobre la actual situación que se vive en nuestro país a raíz de la pandemia causada por el coronavirus.

En conversaciones con El Popular, ella contó que estuvo acostumbrada a vivir sin comodidades y las cosas que fue obteniendo, gracias a su trabajo, la sorprendieron.

Ana Kholer apenada porque no le puede dar trabajo a sus músicos. FOTO: Instagram.

“Siempre viví sin lujos. En el mejor momento de mi carrera no pensé comprarme el auto del año ni carteras caras, puedo seguir con mi status de vida de siempre”, dijo al medio local.

Además, la artista reconoció lo complicada que está la situación actual. Sin embargo, ella aseguró que se adapta a todo.

“Yo sé que las cosas son duras, hablo por mí y por mucha gente, pero no me da miedo trabajar, siempre la he luchado, aunque este es un año para sobrevivir y eso es lo que nos toca”, agregó.

Ana Kholer contó que durante esta pandemia está preparado nuevas canciones y un disco especial por las dos décadas del “Siqui siqui”.

“(Estoy) Produciendo mi nuevo disco y otro alterno por los 20 años de éxito del ‘Siqui siqui’, y, además, con mi negocio de cecina ahumada natural. También estoy con mi libro de cuentos de Navidad que tiene que salir en noviembre”, comentó.

Sobre su retorno a los escenarios, Ana Kholer indicó que es uno de sus máximos anhelos, pero es consciente que, por el momento, es imposible debido a la pandemia.

“Cantar en vivo es lo que más me apasiona. Sueño con ese reencuentro increíble con el público, con lo energética que soy lo que más extraño es esa conexión, será algo mágico (cuando retorne a los escenarios)”, señaló.

A pesar que a ella le va bien, la artista no es ajena a la crisis de los demás, ya que se siente un poco mortificada porque no le puede dar trabajo a sus músicos.

“Lo que más me da pena de todo esto es que mis músicos estén sin trabajo, cuando yo trabajo ayudo a generar trabajo para ellos”, acotó.

